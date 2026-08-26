Arrampicata sportiva, Europei speed: Italia a caccia di altre medaglie. Il programma

L’Italia si prepara agli Europei di speed di Laval e vuole portare a casa altre medaglie pesanti. Gli Azzurri in gara

L’arrampicata sportiva italiana si prepara a sfidare la gravità e il tempo agli Europei di speed di Laval, in programma tra il 29 e il 30 agosto 2026. Dopo il prezioso bronzo conquistato da Camilla Moroni nel boulder a Barcellona, la spedizione azzurra sbarca in Francia con un obiettivo chiarissimo: portare a casa medaglie pesanti in una disciplina spettacolare che si decide spesso sul filo dei millesimi di secondo.

Sul fronte femminile, la sfida si preannuncia titanica contro il muro corazzato della Polonia, formazione forte della campionessa olimpica Aleksandra Miroslaw e delle temibili sorelle Kalucka. Tuttavia, l’Italia non ha assolutamente alcuna intenzione di fare da spettatrice.

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Il quartetto composto da Beatrice Colli, Sara Strocchi, Agnese Fiorio e Giulia Randi è più che pronto a dare battaglia. La Randi, dopo aver siglato il record italiano e di un prestigioso secondo posto nella recente tappa di Coppa del Mondo di Chamonix, punta dritta al podio, forte anche del bronzo europeo già vinto a Villars.

Gli uomini italiani a Laval: verso nuovi successi

Al maschile, la pattuglia azzurra vuole letteralmente far saltare il banco e riconquistare il trono continentale. Ludovico Fossali e Matteo Zurloni, rispettivamente campione e vicecampione d’Europa in carica, scenderanno in parete con la fame di chi deve confermare la propria superiorità, supportati validamente da Francesco Ponzinibio e Luca Robbiati.

Con le qualificazioni in programma sabato 29 agosto alle ore 13:00 e le finali attese per le 19:00, c’è grande fermento in vista di Laval.