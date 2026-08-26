Giochi del Mediterraneo, Italia record di medaglie nel nuoto. Butini: “Oltre le più rosee aspettative”

Un’Italia sfavillante nel nuoto ha fatto benissimo ai Giochi del Mediterraneo, portando a casa il record di medaglie: le parole di Butini

Sono stati dei giorni meravigliosi per lo sport italiano: 51 medaglie non sono semplicemente un dato statistico, ma rappresentano la fotografia nitida e inequivocabile di un movimento sportivo in splendida forma e in costante crescita.

Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale italiana di nuoto, non nasconde affatto la sua profonda soddisfazione per il ricchissimo bottino conquistato agli storici Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

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In una dichiarazione ufficiale rilasciata al sito federale, il vertice azzurro ha tracciato un bilancio assolutamente entusiasta, sottolineando con orgoglio come i risultati ottenuti. Un merito straordinario che Butini ha voluto condividere immediatamente con il caloroso pubblico pugliese: “Voglio ringraziare l’organizzazione e soprattutto il pubblico di Taranto, che ha incitato durante tutta la manifestazione i nostri ragazzi, facendoli andare oltre le più rosee aspettative“, ha detto.

La soddisfazione di Butini dopo il successo del nuoto italiano

Il direttore tecnico ha poi posto giustamente l’accento sulla straordinaria sinergia tra i veterani affermati e le giovani, brillanti promesse, evidenziando come questa alchimia abbia funzionato alla perfezione. “Il nostro futuro è luminoso, perché c’è densità”, ha affermato Butini, lanciando un messaggio di concreto, tangibile ottimismo per i prossimi anni.

Infine, un ringraziamento doveroso e sentito è stato rivolto all’intero sistema del nuoto tricolore: dallo staff tecnico e sanitario, fino alle società di base che ogni giorno forgiano i campioni. Una vittoria corale e storica, visto che l’Italia non aveva mai raggiunto un bottino così lauto nel nuoto ai Giochi del Mediterraneo.