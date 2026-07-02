Cobolli cresce sull’erba: Duckworth battuto e terzo turno raggiunto a Wimbledon

Flavio Cobolli prosegue la sua avventura a Wimbledon 2026. L’azzurro, numero 9 del seeding, ha superato l’australiano James Duckworth in quattro set con il punteggio di 7-6 (4), 3-6, 7-6(3), 6-1 dopo tre ore di gioco. Con questo successo Cobolli accede ai sedicesimi di finale dove affronterà il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 19.

Equilibrio e tie-break: Cobolli si prende i set pesanti

Il primo set vive soprattutto sui turni di servizio: nessuna palla break concessa e pochissime aperture in risposta. A decidere è il tie-break, dove Duckworth parte meglio e sale sul 4-1. Cobolli, però, reagisce da giocatore matura: infila sei punti consecutivi e chiude 7-4.

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Nel secondo parziale l’azzurro ha un passaggio a vuoto nel quinto game, perde il servizio e non sfrutta due occasioni per rientrare. Duckworth ne approfitta, trova un altro break nel nono gioco e pareggia i conti con il 6-3.

Terzo set di nervi, poi dominio nel quarto

La chiave del match arriva nel terzo set. Cobolli deve salvare diverse palle break, ma resta agganciato e trascina ancora il parziale al tie-break. Dal 2-2 l’italiano cambia marca, vola sul 6-2 e chiude 7-3, riportandosi avanti dopo oltre un’ora di battaglia.

Nel quarto set, invece, non c’è più storia. Duckworth cala, Cobolli diventa cinico e sfrutta tutte le chance in risposta, piazzando due break e chiudendo 6-1 al primo match point. I numeri confermano la solidità dell’azzurro: 51 vincenti, 24 errori gratuiti e 135 punti vinti contro i 126 dell’australiano.