Cobolli batte Nakashima e va in semifinale a Lione: ora il derby con Musetti

Flavio Cobolli elimina Nakashima a Lione e trova una pesantissima semifinale a Lione: ora la sfida tutta italiana con Musetti

Flavio Cobolli continua a brillare in Francia, centrando la sesta semifinale dell’anno all’ATP 250 di Lione. Il numero 6 del mondo e prima testa di serie del torneo ha mostrato un carattere d’acciaio, ribaltando un inizio difficile contro l’americano Brandon Nakashima.

Dopo aver perso il primo set per 4-6, il tennista romano ha alzato il livello, vincendo il secondo parziale per 6-4 e chiudendo l’incontro con un netto 6-4 nel terzo, dopo una battaglia durata circa 2 ore e 20 minuti.

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La prestazione di Cobolli è stata un mix di resistenza fisica e lucidità tattica. Ha saputo gestire i momenti di pressione, neutralizzando il gioco aggressivo dell’avversario e trovando le giuste soluzioni nei punti cruciali. Questo successo rappresenta un tassello fondamentale nella sua corsa verso le prestigiose ATP Finals di Torino, confermando il suo ottimo stato di forma nel finale di stagione.

Un italiano in finale a Lione: derby tra Cobolli e Musetti

Ora l’attesa per un evento speciale: in semifinale, Cobolli troverà ad attenderlo il connazionale Lorenzo Musetti, rendendo possibile un derby italiano tutto da vivere. Una sfida che promette spettacolo e che vedrà due dei migliori talenti del nostro tennis contendersi un posto in finale.

Per Flavio, si tratta di un’opportunità d’oro per consolidare il ranking e portare a casa un risultato di grande prestigio, dimostrando ancora una volta di essere pronto a lottare per i titoli più importanti del circuito internazionale assoluto.