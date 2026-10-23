Mondiali Artistica, Perotti chiude in top 10: Skye Blakely nuova campionessa nel mondo

L’Italia si fa valere ai Mondiali di Artistica, ma Perotti chiude al decimo posto: Skye Blakely si laurea nuova campionessa mondiale

La finale individuale femminile dei Mondiali di ginnastica artistica 2026 a Rotterdam ha regalato emozioni intense, con le azzurre Giulia Perotti e Sofia Tonelli protagoniste di una prestazione coraggiosa e di grande maturità. Sul palco dell’Ahoy Arena, le due giovani ginnaste hanno rappresentato al meglio i colori dell’Italia, confermando la crescita costante del movimento tricolore.

Giulia Perotti ha chiuso al decimo posto con un punteggio totale di 54.098, dimostrando una solidità tecnica notevole e una gestione impeccabile della pressione in un contesto così prestigioso. La sua performance è stata un mix di eleganza e precisione, che le ha permesso di tenere testa alle migliori atlete del panorama mondiale.

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Sofia Tonelli non è stata da meno, conquistando un lusinghiero 14esimo posto con 52.666 punti. La sua gara ha evidenziato una progressione costante e una determinazione ammirevole, fattori che le hanno consentito di esprimersi al meglio su tutti e 4 gli attrezzi, nonostante la forte concorrenza.

Blakely domina ed è campionessa mondiale

Sul gradino più alto del podio si è issata la statunitense Skye Blakely, che ha dominato la competizione con 55.733 punti, precedendo la russa Liudmila Roshchina (55.199) e la cinese Qinqin Ke (55.032).

Tuttavia, la vera soddisfazione per la delegazione italiana risiede nelle performance di Perotti e Tonelli. Questi risultati non solo confermano il loro valore, ma gettano anche basi solidissime per il futuro, proiettando l’Italia verso nuovi traguardi nelle prossime rassegne internazionali.