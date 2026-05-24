Ranking Atp e Wta, Sinner sempre numero 1: Shelton sale in top 5, Grant vola tra le azzurre

Jannik Sinner resta leader della classifica Atp e sarà certo del primato mondiale almeno fino allo US Open. Cambiamenti nella top 10 maschile con Shelton quinto e De Minaur in crescita. Nel ranking Wta Sabalenka mantiene il comando, mentre Tyra Caterina Grant guadagna 35 posizioni e firma il proprio best ranking.

Jannik Sinner continua a guardare tutti dall’alto nella nuova classifica Atp pubblicata nella giornata d’apertura del Roland Garros. Il tennista azzurro conserva saldamente il primo posto mondiale e, complice l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz per infortunio, è già sicuro di restare numero uno almeno fino allo US Open.

Un traguardo che permetterà al campione altoatesino di entrare tra i dieci giocatori con più settimane in vetta da quando esiste il ranking computerizzato Atp, introdotto nel 1973. Sinner supererà infatti le 80 settimane di Lleyton Hewitt e potrà puntare alle 101 dell’americano Andre Agassi.

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Shelton sale al quinto posto, De Minaur guadagna due posizioni

Nella top 10 maschile cambia qualcosa alle spalle dei primi quattro. Lo statunitense Ben Shelton sale fino alla quinta posizione superando il canadese Felix Auger-Aliassime.

Balzo in avanti anche per l’australiano Alex De Minaur, ora settimo dopo aver guadagnato due posti. Perdono invece una posizione sia il russo Daniil Medvedev che l’americano Taylor Fritz.

Completa la top ten il kazako Alexander Bublik, stabile al decimo posto.

Quattro italiani tra i primi venti Atp

Restano quattro gli italiani presenti tra i primi venti della classifica mondiale. Lorenzo Musetti mantiene l’undicesima posizione, mentre Flavio Cobolli scivola al quattordicesimo posto.

Perde una posizione anche Luciano Darderi, adesso diciassettesimo. Da segnalare inoltre il best ranking di Andrea Pellegrino, che sale fino alla posizione numero 124.

La top ten Atp

Jannik Sinner 14.750 Carlos Alcaraz 11.960 Alexander Zverev 5.705 Novak Djokovic 4.460 Ben Shelton 4.070 Felix Auger-Aliassime 4.050 Alex De Minaur 3.885 Daniil Medvedev 3.760 Taylor Fritz 3.720 Alexander Bublik 3.320

Ranking Wta, Sabalenka resta leader

Nessuna variazione nella top ten del ranking femminile pubblicato dalla Wta. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, che conserva il primo posto davanti a Elena Rybakina e Iga Swiatek.

Restano invariate anche le posizioni di Coco Gauff, Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

Grant protagonista tra le italiane

In casa Italia la miglior azzurra resta Jasmine Paolini, stabile al tredicesimo posto. Sale invece di due posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora numero 38 del mondo.

Grande balzo per Tyra Caterina Grant, che grazie al successo nell’ITF di Kosice guadagna 35 posizioni e raggiunge il best ranking alla numero 184.