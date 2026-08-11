Cincinnati Open 2026 in tv su Sky e NOW: Cobolli, Musetti e Berrettini tra gli azzurri, programma e orari

Dal 13 al 23 agosto appuntamento con ATP Masters 1000 e WTA 1000. Cinque italiani già nel main draw maschile, Cocciaretto nel femminile. Tutta la programmazione Sky Sport e NOW.
Il grande tennis internazionale prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW con il Cincinnati Open 2026. Dal 13 al 23 agosto saranno protagonisti contemporaneamente il torneo ATP Masters 1000 e il WTA 1000, uno degli ultimi appuntamenti di rilievo prima dello US Open, previsto a New York dal 30 agosto al 13 settembre e anch’esso trasmesso in diretta su Sky Sport.
La copertura del torneo di Cincinnati sarà distribuita su più canali, con Sky Sport Tennis come riferimento principale e ulteriori finestre su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e sui canali numerici indicati nella programmazione.
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Cincinnati 2026, gli italiani al via
Sono cinque gli azzurri già qualificati al main draw maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.
Nel tabellone femminile l’Italia sarà invece rappresentata da Elisabetta Cocciaretto.
La squadra di Sky Sport per Cincinnati
Sky Sport seguirà i due tornei con una squadra di telecronisti composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Dalila Setti, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Nicolò Ramella, Elia Faggion e Gaia Brunelli.
Il commento tecnico sarà affidato a Raffaella Reggi, Nicolò Cotto, Andrea Arnaboldi e Gianluca Pozzi.
Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW
Accanto a Sky Sport Tennis sarà disponibile anche Sky Sport Plus, il servizio interattivo che consente di seguire le sfide maschili e femminili attraverso ulteriori immagini in diretta dai campi.
Sul canale 203, gli abbonati potranno accedere al servizio premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass, se connesso a Internet. Saranno inoltre disponibili gli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.
Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con ulteriori canali dedicati alle immagini live dai campi prodotte direttamente da ATP e WTA.
Notizie, aggiornamenti e approfondimenti saranno pubblicati anche su Skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Attraverso Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno inoltre trovare storie, analisi, retroscena e approfondimenti sui protagonisti del circuito.
Cincinnati Open 2026, programma tv di giovedì 13 agosto
Sky Sport Tennis
Diretta dalle 17.00 a mezzanotte
Sky Sport Uno
Diretta dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00
Sky Sport 251
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Arena
Diretta dalle 23.30
Venerdì 14 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport 252
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00
Sabato 15 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport 252
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 23.00
Domenica 16 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport 251
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 23.00
Lunedì 17 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 18.00
Martedì 18 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00
Mercoledì 19 agosto
Sky Sport Tennis e Sky Sport Max
Diretta dalle 17.00
Sky Sport Uno
Diretta dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00
Giovedì 20 agosto: i quarti di finale
Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
Ore 20.00 – 1° quarto WTA
Ore 22.00 – 1° quarto ATP
Ore 1.00 – 2° quarto ATP
Ore 2.30 – 2° quarto WTA
Venerdì 21 agosto
Sky Sport Tennis
Ore 20.00 – 3° quarto WTA
Ore 22.00 – 3° quarto ATP
Ore 1.00 – 4° quarto ATP
Ore 2.30 – 4° quarto WTA
Sky Sport Uno
Ore 1.00 – 4° quarto ATP
Ore 2.30 – 4° quarto WTA
Sabato 22 agosto: le semifinali
Sky Sport Tennis
Ore 20.30 – 1ª semifinale ATP
Ore 22.00 – 1ª semifinale WTA
Ore 1.00 – 2ª semifinale ATP
Ore 2.30 – 2ª semifinale WTA
Sky Sport Uno
Ore 1.00 – 2ª semifinale ATP
Ore 2.30 – 2ª semifinale WTA
Domenica 23 agosto: le finali
Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno
Ore 23.30 – finale ATP
Ore 2.00 – finale WTA
Dieci giorni di tennis che accompagneranno quindi il pubblico fino alle due finali del 23 agosto, con Cincinnati ultimo grande banco di prova prima dell’appuntamento con lo US Open.