Cincinnati Open 2026 in tv su Sky e NOW: Cobolli, Musetti e Berrettini tra gli azzurri, programma e orari

Dal 13 al 23 agosto appuntamento con ATP Masters 1000 e WTA 1000. Cinque italiani già nel main draw maschile, Cocciaretto nel femminile. Tutta la programmazione Sky Sport e NOW.

Il grande tennis internazionale prosegue su Sky Sport e in streaming su NOW con il Cincinnati Open 2026. Dal 13 al 23 agosto saranno protagonisti contemporaneamente il torneo ATP Masters 1000 e il WTA 1000, uno degli ultimi appuntamenti di rilievo prima dello US Open, previsto a New York dal 30 agosto al 13 settembre e anch’esso trasmesso in diretta su Sky Sport.

La copertura del torneo di Cincinnati sarà distribuita su più canali, con Sky Sport Tennis come riferimento principale e ulteriori finestre su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e sui canali numerici indicati nella programmazione.

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Cincinnati 2026, gli italiani al via

Sono cinque gli azzurri già qualificati al main draw maschile: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini.

Nel tabellone femminile l’Italia sarà invece rappresentata da Elisabetta Cocciaretto.

La squadra di Sky Sport per Cincinnati

Sky Sport seguirà i due tornei con una squadra di telecronisti composta da Elena Pero, Luca Boschetto, Alessandro Lupi, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Dalila Setti, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Nicolò Ramella, Elia Faggion e Gaia Brunelli.

Il commento tecnico sarà affidato a Raffaella Reggi, Nicolò Cotto, Andrea Arnaboldi e Gianluca Pozzi.

Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW

Accanto a Sky Sport Tennis sarà disponibile anche Sky Sport Plus, il servizio interattivo che consente di seguire le sfide maschili e femminili attraverso ulteriori immagini in diretta dai campi.

Sul canale 203, gli abbonati potranno accedere al servizio premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass, se connesso a Internet. Saranno inoltre disponibili gli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con ulteriori canali dedicati alle immagini live dai campi prodotte direttamente da ATP e WTA.

Notizie, aggiornamenti e approfondimenti saranno pubblicati anche su Skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport. Attraverso Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno inoltre trovare storie, analisi, retroscena e approfondimenti sui protagonisti del circuito.

Cincinnati Open 2026, programma tv di giovedì 13 agosto

Sky Sport Tennis

Diretta dalle 17.00 a mezzanotte

Sky Sport Uno

Diretta dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00

Sky Sport 251

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Arena

Diretta dalle 23.30

Venerdì 14 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport 252

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00

Sabato 15 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport 252

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 23.00

Domenica 16 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport 251

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 23.00

Lunedì 17 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 18.00

Martedì 18 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00

Mercoledì 19 agosto

Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Diretta dalle 17.00

Sky Sport Uno

Diretta dalle 17.00 alle 21.00 e dalle 23.00

Giovedì 20 agosto: i quarti di finale

Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 20.00 – 1° quarto WTA

Ore 22.00 – 1° quarto ATP

Ore 1.00 – 2° quarto ATP

Ore 2.30 – 2° quarto WTA

Venerdì 21 agosto

Sky Sport Tennis

Ore 20.00 – 3° quarto WTA

Ore 22.00 – 3° quarto ATP

Ore 1.00 – 4° quarto ATP

Ore 2.30 – 4° quarto WTA

Sky Sport Uno

Ore 1.00 – 4° quarto ATP

Ore 2.30 – 4° quarto WTA

Sabato 22 agosto: le semifinali

Sky Sport Tennis

Ore 20.30 – 1ª semifinale ATP

Ore 22.00 – 1ª semifinale WTA

Ore 1.00 – 2ª semifinale ATP

Ore 2.30 – 2ª semifinale WTA

Sky Sport Uno

Ore 1.00 – 2ª semifinale ATP

Ore 2.30 – 2ª semifinale WTA

Domenica 23 agosto: le finali

Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Ore 23.30 – finale ATP

Ore 2.00 – finale WTA

Dieci giorni di tennis che accompagneranno quindi il pubblico fino alle due finali del 23 agosto, con Cincinnati ultimo grande banco di prova prima dell’appuntamento con lo US Open.