Mondiali Ginnastica Ritmica 2026: le azzurre a Francoforte. Al via i prova campo alla Festhalle Arena

Sofia Raffaeli e Tara Dragas guidano la prima spedizione italiana in Germania. Oggi scattano i “podium training” in vista delle gare che prenderanno il via mercoledì 12 agosto.

In concomitanza con i preparativi per l’inizio dell’appuntamento iridato, la World Gymnastics ha reso nota la pubblicazione della prima “Safeguarding Newsletter”. Rilasciata in occasione della Giornata Internazionale dello Sport Sicuro dell’8 agosto scorso, la pubblicazione digitale è già disponibile sul portale della federazione ed è affiancata dalla “Roadmap 2028”, una pianificazione strategica biennale orientata al rafforzamento della prevenzione di abusi e molestie, con linee guida e tappe programmatiche per l’intero movimento internazionale.

L’arrivo della delegazione azzurra e lo storico scenario della Festhalle

Sul fronte agonistico, nella giornata di ieri, lunedì 10 agosto, la prima parte della rappresentativa italiana di ginnastica ritmica ha fatto il suo ingresso a Francoforte sul Meno. La delegazione, guidata dal consigliere federale Oreste De Faveri, comprende le individualiste Sofia Raffaeli e Tara Dragas con le rispettive tecniche Amina Zaripova e Spela Alenka Mohar. Dopo aver lasciato il collegiale all’Accademia di Desio salutando le compagne di squadra, le atlete si sono insediate al Maritim Hotel, struttura adiacente alla Festhalle Arena dove da domani, mercoledì 12 agosto, prenderà il via la 42ª edizione dei Campionati Mondiali.

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L’impianto che ospita la rassegna, inaugurato nel 1909 alla presenza del Kaiser Guglielmo II, si distingue per la facciata neobarocca in pietra arenaria e mattoni e per la celebre cupola autoportante in vetro e acciaio alta 40 metri (che all’epoca della costruzione era la più grande al mondo). Ribattezzata affettuosamente dai residenti “Gudd Stubb” (“il salotto buono”) per il suo calore architettonico, la struttura offre oltre 5.600 metri quadrati calpestabili, nei quali il Comitato Organizzatore ha inserito un Field of Play rialzato per accogliere le evoluzioni delle ginnaste.

Il programma dei “podium training” di oggi e gli orari delle azzurre

Nella giornata di oggi, martedì 11 agosto, all’interno del quartiere fieristico della Messe Frankfurt scatta il fitto calendario dei prova campo (“podium training”). Sofia Raffaeli, campionessa mondiale in carica al cerchio, sarà impegnata nel Girone D con l’esercizio alla palla nella finestra oraria compresa tra le 14.26 e le 14.50, sulla colonna sonora composta dal mashup tra “The Flight Attendant” di Blake Neely e “The Double Theme” di Andrew Hewitt. Nel corso dei venticinque minuti a disposizione, la marchigiana testerà tutte e quattro le sue routine.

L’inizio del prova campo di Tara Dragas è invece fissato per le 19.46 all’interno del Gruppo H, dove la poliziotta friulana comincerà con le clavette prima di provare il nuovo esercizio al cerchio montato sulle note della “Serenade” (“Ständchen”) di Schubert.

Il supporto della FGI e i prossimi arrivi

Mentre il resto del gruppo azzurro raggiungerà la sede di gara il prossimo 13 agosto, le ragazze hanno ricevuto oggi il sostegno del Presidente della FGI Andrea Facci. Il numero uno federale raggiungerà presto le ginnaste in Germania, prima di fare tappa a Zagabria in vista degli Europei di Ginnastica Artistica Femminile.