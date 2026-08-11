Europei Atletica 2026, Marcell Jacobs in semifinale nei 100m: corsia, avversari, orario e dove vederla in tv

Il campione olimpico di Tokyo va a caccia del terzo titolo continentale consecutivo a Birmingham. Al via nella terza batteria dalle 21.46 in corsia 4: startlist completa e guida tv.

Scatta l’ora del debutto per Marcell Jacobs sul rettilineo dell’Alexander Stadium di Birmingham, impianto che ospita i Campionati Europei 2026 di atletica leggera. Il velocista azzurro, medaglia d’oro a Tokyo 2020, si appresta a difendere lo scettro continentale cercando il terzo trionfo di fila nei 100 metri. Il primo ostacolo per il centrista italiano sarà la terza semifinale, in programma nella serata di martedì 11 agosto alle ore 21.46 italiane (in Gran Bretagna l’orario è spostato un’ora indietro). Per approdare alla finale, fissata per le 22.47, servirà posizionarsi tra i primi due della batteria oppure staccare uno dei due migliori tempi tra i ripescati.

Corsia 4, tempi e la startlist completa della batteria

Forte della miglior prestazione europea dell’anno (9.96) e del primato continentale di 9.80 siglato in Giappone, l’azzurro prenderà posizione nella corsia numero 4. Il rivale principale all’interno della sua batteria sarà il britannico Louie Hinchliffe, accredito di 9.95 di personale e 10.01 in stagione. Gli altri avversari più temibili nella corsa all’oro saranno impegnati nelle altre serie: il britannico Romell Glave (9.97) disputerà la prima semifinale con Chituru Ali, mentre il tedesco Owen Ansah e il britannico Jeremiah Azu figurano nella seconda.

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Questa la startlist completa della terza semifinale di Marcell Jacobs con corsie, personali (PB) e stagionali (SB):

– Corsia 2: Adas Dambrauskas (Lituania) – PB 10.26, SB 10.26

– Corsia 3: Delvis Santos (Portogallo) – PB 10.07, SB 10.24

– Corsia 4: Marcell Jacobs (Italia) – PB 9.80, SB 9.96

– Corsia 5: Simon Verherstraeten (Belgio) – PB 10.06, SB 10.12

– Corsia 6: Louie Hinchliffe (Gran Bretagna) – PB 9.95, SB 10.01

– Corsia 7: Elvis Afrifa (Paesi Bassi) – PB 10.06, SB 10.06

– Corsia 8: Lucas Ansah-Peprah (Germania) – PB 10.00, SB 10.15

– Corsia 9: Israel Olatunde (Irlanda) – PB 10.08, SB 10.41

La copertura televisiva e streaming dell’evento

La semifinale che vedrà impegnato lo sprinter italiano sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, la gara sarà fruibile sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

La trasmissione in diretta streaming gratuita sarà disponibile sulla piattaforma Rai Play, mentre per gli utenti abbonati il segnale sarà accessibile tramite Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. Per seguire l’evoluzione della gara minuto per minuto è prevista anche la diretta testuale live su OA Sport.