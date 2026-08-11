Tiro a volo, raduno azzurro di Skeet a Torricella verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

Sara Bongini, Erik Pittini e Gabriele Rossetti al lavoro sulle pedane pugliesi sotto la guida del direttore tecnico Luigi Lodde. Dal 16 agosto toccherà anche alla Fossa Olimpica.

Prosegue a Torricella la preparazione della Nazionale italiana di Skeet in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Da domenica 9 agosto tre azzurri sono impegnati sulle pedane del TAV Torricella in un raduno tecnico dedicato agli ultimi giorni di lavoro prima dell’appuntamento internazionale.

A coordinare le attività è il Direttore Tecnico Nazionale Luigi Lodde, chiamato a seguire da vicino la preparazione di Sara Bongini, Erik Pittini e Gabriele Rossetti.

Tre azzurri al lavoro a Torricella

Il gruppo è composto da Sara Bongini, atleta delle Fiamme Oro di Impruneta, da Erik Pittini, anche lui delle Fiamme Oro e originario di Sutrio, e da Gabriele Rossetti, portacolori delle Fiamme Oro di Ponte Buggianese.

Per i tre azzurri sono previste tre giornate di allenamento intenso, utili per affinare la preparazione tecnica e curare gli ultimi dettagli in vista della competizione.

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Giochi del Mediterraneo dal 21 agosto al 3 settembre

La 22ª edizione dei Giochi del Mediterraneo si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Le gare di tiro a volo saranno ospitate proprio dal TAV Torricella, mentre la Cerimonia di Apertura è in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone.

Dal 16 agosto il raduno della Fossa Olimpica

Un percorso di preparazione analogo è previsto anche per la Fossa Olimpica. Il raduno della specialità si svolgerà dal 16 al 22 agosto e sarà supervisionato dal Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti.

Il lavoro di Torricella rappresenta così uno degli ultimi passaggi della preparazione azzurra prima dell’inizio dei Giochi del Mediterraneo, con la Nazionale impegnata a rifinire la condizione in vista delle gare.