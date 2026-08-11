Italbasket, parte il raduno di Folgaria: obiettivo Bosnia e Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Gli azzurri di Luca Banchi hanno iniziato la preparazione in Trentino verso le sfide del 28 agosto a Tuzla e del 31 agosto a Pesaro. Fontecchio, Melli e Niang tornano a disposizione, assenti Procida e Pajola.

Comincia da Folgaria il percorso dell’Italbasket verso la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. La Nazionale guidata dal commissario tecnico Luca Banchi si è ritrovata nella località trentina per dare il via alla preparazione in vista dei primi due appuntamenti ufficiali di fine agosto.

Gli azzurri saranno impegnati il 28 agosto alle ore 20.00 a Tuzla contro la Bosnia Erzegovina, per poi tornare in Italia e affrontare a Pesaro la Serbia di Nikola Jokic il 31 agosto alle ore 19.30. Due partite particolarmente importanti nella corsa verso la qualificazione alla rassegna iridata.

Italbasket, i primi giocatori al lavoro a Folgaria

Nella fase iniziale del raduno Banchi e il suo staff potranno lavorare con un primo gruppo composto da Matteo Spagnolo, Saliou Niang, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Nicola Akele e John Petrucelli.

A partire dal 14 agosto la rosa si allargherà con l’arrivo di Leonardo Candi, Nico Mannion, Stefano Tonut, Niccolò Melli, Simone Fontecchio, Riccardo Rossato, Darius Thompson, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci e Giovanni Emejuru.

Procida e Pajola non saranno al raduno

Due le assenze previste. Gabriele Procida non prenderà parte alla preparazione perché la sua disponibilità sarebbe arrivata soltanto dal 22 agosto, a causa degli impegni con il proprio club.

Non ci sarà neppure Alessandro Pajola, ancora alle prese con il recupero dal problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi nella parte conclusiva dell’ultima stagione.

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Rientrano Fontecchio, Melli e Niang

Rispetto agli impegni disputati nel mese di giugno, l’Italia ritroverà però alcuni giocatori importanti. Tornano infatti a disposizione Simone Fontecchio e Niccolò Melli, insieme a Saliou Niang, anche lui assente nelle precedenti partite contro Islanda e Lituania.

Innesti che permetteranno a Banchi di avere nuove soluzioni in vista di due sfide che potrebbero avere un peso significativo nel cammino verso il Mondiale.

Il 22 agosto test contro l’Estonia

Prima di entrare nella fase delle gare ufficiali, l’Italbasket avrà a disposizione anche un appuntamento di preparazione. Il 22 agosto gli azzurri affronteranno infatti l’Estonia nella tradizionale Trentino Basket Cup.

Il test servirà a verificare la condizione del gruppo e affinare i meccanismi in vista della trasferta contro la Bosnia Erzegovina e del successivo confronto casalingo con la Serbia.

Qualificazioni Mondiali 2027, Italia seconda nel girone

La Nazionale arriva alla seconda fase portandosi dietro un bilancio di 5 vittorie e una sola sconfitta. L’Italia occupa attualmente il secondo posto della graduatoria alle spalle della Turchia, ancora imbattuta con 6-0.

Alle spalle degli azzurri ci sono la Serbia con 4 vittorie e 2 sconfitte, quindi Lituania e Islanda con 3-3 e infine la Bosnia Erzegovina con 2-4. Il raduno di Folgaria rappresenta dunque il primo passo di una fase decisiva per provare a conquistare il pass per i Mondiali del 2027.