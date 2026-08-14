Cincinnati Open 2026, Bellucci parte bene: Svajda battuto in due tie-break. Derby Stefanini-Cocciaretto nel WTA

Il lombardo supera lo statunitense 7-6(0) 7-6(4) e sfiderà Jakub Mensik nei trentaduesimi. Definiti anche diversi avversari degli altri azzurri, mentre nel tabellone femminile sarà subito sfida italiana.
Esordio positivo per Mattia Bellucci al Cincinnati Open 2026. Il numero 80 del ranking mondiale ha superato al primo turno lo statunitense Zachary Svajda, numero 87 ATP, con il punteggio di 7-6(0) 7-6(4), conquistando così l’accesso ai trentaduesimi di finale del settimo Masters 1000 della stagione.
Il torneo si disputa sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center di Cincinnati e mette in palio un montepremi complessivo di 9.415.725 dollari.
Bellucci supera Svajda, ora c’è Mensik
Servono due tie-break a Bellucci per avere la meglio su Svajda. L’azzurro domina quello del primo set, chiuso senza concedere punti all’avversario, e si impone poi anche nel secondo per completare il successo in due parziali.
Al prossimo turno il lombardo troverà il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14, che ha beneficiato di un bye al primo turno.
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Cincinnati, gli avversari degli altri italiani
Nel frattempo si sta completando il quadro degli avversari degli altri azzurri presenti nel tabellone maschile. Matteo Arnaldi, dopo il bye iniziale, affronterà lo spagnolo Martin Landaluce.
Flavio Cobolli, settima testa di serie, sfiderà invece nei trentaduesimi il serbo Miomir Kecmanovic, che all’esordio ha superato l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un doppio 6-3.
Per Luciano Darderi, numero 19 del seeding, ci sarà l’australiano Rinky Hijikata. La wild card ha eliminato al primo turno il francese Gael Monfils, anche lui presente grazie a un invito, con il punteggio di 2-6 7-6(5) 6-3.
Lorenzo Sonego sarà invece impegnato questa sera nei sessantaquattresimi contro il cinese Juncheng Shang, mentre Matteo Berrettini debutterà contro il qualificato Titouan Droguet.
Lorenzo Musetti, infine, attende nei trentaduesimi il vincitore della sfida tra Chak Lam Coleman Wong e Daniel Altmaier.
WTA Cincinnati, derby Stefanini-Cocciaretto al primo turno
Il sorteggio del tabellone femminile propone subito un derby italiano. Lucrezia Stefanini, numero 142 del mondo e reduce dal superamento delle qualificazioni, affronterà al primo turno Elisabetta Cocciaretto, numero 60 del ranking WTA.
Una delle due azzurre sarà quindi certamente presente al turno successivo, mentre nel torneo maschile Bellucci ha già aperto nel migliore dei modi il cammino italiano a Cincinnati.