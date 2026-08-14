Europei atletica Birmingham 2026, definiti i quartetti azzurri delle 4×400: Gerevini parte forte nell’eptathlon

Scelti Scotti, Sito, Soudassi e Benati per la staffetta maschile, Accame, Polinari, Cirillo e Bonora per quella femminile. Nei 100 ostacoli dell’eptathlon Gerevini firma il personale in 13.16.

È iniziata la quinta giornata degli Europei di atletica di Birmingham 2026 e l’Italia ha definito le formazioni che saranno impegnate nelle batterie delle 4×400 metri. All’Alexander Stadium sono stati scelti i quattro frazionisti sia per la staffetta maschile sia per quella femminile.

Intanto arrivano subito indicazioni positive anche dall’eptathlon, dove Sveva Gerevini ha aperto la propria gara con un netto miglioramento del record personale nei 100 ostacoli.

4×400, i quartetti scelti dall’Italia

Nella 4×400 maschile l’Italia schiererà Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Soudassi e Lorenzo Benati.

Per la 4×400 femminile saranno invece impegnate Ilaria Accame, Anna Polinari, Sara Cirillo e Alessandra Bonora.

I due quartetti saranno chiamati a conquistare nelle rispettive batterie l’accesso alla finale della rassegna continentale.

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Gerevini, personale nei 100 ostacoli dell’eptathlon

Parte nel migliore dei modi l’eptathlon di Sveva Gerevini. L’azzurra corre i 100 ostacoli in 13.16, con vento favorevole di +1.3 m/s, migliorando di ben 19 centesimi il precedente primato personale di 13.35 realizzato a Roma nel 2024.

In questa stagione Gerevini aveva corso in 13.52 a Gotzis, nella gara in cui aveva stabilito il record italiano dell’eptathlon.

Il 13.16 di Birmingham le vale 1100 punti e la settima posizione nella classifica provvisoria dopo la prima prova.

Kalin impressiona con 12.59

Il miglior riscontro dei 100 ostacoli arriva dalla svizzera Annik Kalin, che corre in uno straordinario 12.59. Il tempo è però favorito da un vento di +3.3 m/s e non è quindi omologabile come primato.

Il crono resta comunque particolarmente significativo, risultando persino più veloce di quello che è stato necessario per conquistare l’oro nella prova individuale dei 100 ostacoli.

La quinta giornata degli Europei prosegue con il programma dell’Alexander Stadium. La manifestazione è trasmessa integralmente in diretta sui canali Rai, Sky Sport ed Eurosport.