L’Italia ha la nuova regina del nuoto: oro e record del mondo nei 50 dorso

Una strepitosa Sara Curtis fa gioire tutta l’Italia del nuoto agli Europei: si è ripetuta con l’oro nei 50 dorso e il record del mondo

L’Italia ha in casa la nuova stella del nuoto mondiale: Sara Curtis. La ventenne di Savigliano ha scritto una pagina indelebile dello sport italiano conquistando uno storico oro ai Campionati Europei nella finale parigina dei 50 dorso.

Nella magica piscina dell’Olympic Aquatic Centre, già protagonista delle Olimpiadi di due anni fa, l’azzurra ha realizzato un’impresa unica, stabilendo il nuovo record mondiale assoluto con il crono di 26 secondi e 56 centesimi.

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Un trionfo straordinario arrivato ad appena 23 ore e 10 minuti di distanza dal precedente primato di 26 e 86, fatto registrare nella semifinale della stessa gara. Una folle corsa davvero incredibile che ha letteralmente mandato in visibilio i tantissimi tifosi italiani presenti sugli spalti.

Sara Curtis tra record del mondo e il nuoto italiano che splende agli Europei

La nuotatrice piemontese, alta un metro e 79 centimetri, tesserata per l’Esercito e per il Centro Sportivo Roero, ha dominato la gara grazie a un’accelerazione decisiva negli ultimi 15 metri, lasciando sul posto le avversarie.

Alle sue spalle si sono dovute accontentare la francese Mary-Ambre Moluh, giunta seconda in 27 e 6 centesimi, e la britannica Lauren Cox, terza in 27 e 15 centesimi. Allenata in Italia da Thomas Maggiora e negli Stati Uniti presso la Virginia University da Todd DeSorbo, Sara ha ammesso di aver sentito la gioia del record del mondo siglato in semifinale.

Visibilmente commossa durante la premiazione, ha voluto dedicare questo incredibile successo ai suoi amati genitori, papà Vincenzo e mamma Helen, affermando che senza il loro sostegno costante nulla di tutto questo sarebbe stato possibile.