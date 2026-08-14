Europei atletica, Derkach ha vinto l’oro nel salto triplo femminile: Pernici quinto negli 800

Dariya Derkach scrive la storia e vince l’oro nel salto triplo femminile dopo una prestazione straordinaria: Pernici tenta la rimonta, ma arriva quinto

È un oro incredibile, e per certi versi inaspettato, quello conquistato da Dariya Derkach ai Campionati Europei di atletica leggera di Birmingham. L’atleta italo-ucraina di trentatré anni ha dominato la finale del salto triplo femminile, chiudendo la gara con l’eccellente misura di 14,60 metri.

Questa prestazione non solo le ha garantito il gradino più alto del podio, superando la belga Saliyya Guisse e la bulgara Aleksandra Nacheva, ma rappresenta anche il suo nuovo primato personale.

Si tratta di un trionfo che ha scatenato la gioia dell’atleta italo-ucraina. Derkach, allenata dal tecnico Alessandro Nocera, ha alle spalle un 2025 terribile, segnato da ben tre operazioni chirurgiche al tendine d’Achille.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La sua incredibile forza di volontà le ha permesso di tornare ad alti livelli, regalando all’Italia la prima medaglia d’oro continentale di sempre nel triplo donne. È il terzo oro azzurro in questa manifestazione, che si aggiunge ai successi di Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti.

Pernici si ferma al quinto posto nel salto triplo femminile

Visibilmente commossa, la campionessa ha dichiarato di essere finalmente ripagata di tutti i sacrifici affrontati durante la lunga riabilitazione, esprimendo enorme soddisfazione per una serie di salti molto convincenti.

Sfiora invece il podio Francesco Pernici, che si aggiudica un onorevole quinto posto nella finale degli 800 metri maschili, vinta dall’irlandese Mark English. Nel salto triplo, deludente prova per Erika Saraceni, dodicesima, mentre Fausto Desalu e Filippo Dezza strappano un ottimo pass per la finale dei 200 metri. Chiudendo il cerchio con Dario Dester, undicesimo nella gara del decathlon maschile con 8032 punti.