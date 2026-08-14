Europei atletica, il programma di oggi 14 agosto: da Battocletti a Tamberi, gli italiani in gara

Nadia Battocletti proverà a superarsi ancora una volta agli Europei di atletica, occhio anche a Tamberi: il programma di oggi 14 agosto

Venerdì 14 agosto va in scena un’altra giornata importante degli Europei di atletica di Birmingham, presso lo stadio Alexander, in quello che si preannuncia come un weekend conclusivo ricco di grandi emozioni. Ben sei titoli continentali verranno assegnati nella giornata odierna.

La nazionale italiana spera di arricchire ulteriormente il medagliere grazie a una folta schiera di atleti di altissimo livello impegnati nelle finali serali. La grande favorita è senza dubbio Nadia Battocletti, che alle 20,45 circa cercherà uno storico bis sui diecimila metri femminili dopo il recente trionfo sui cinquemila.

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Alle 21 toccherà al salto in alto maschile con il grande Gianmarco Tamberi e Matteo Sioli, mentre alle 21,40 Alessandro Sibilio proverà a sorprendere i migliori ostacolisti mondiali nei 400 ostacoli. Attesa anche per le finali dei 200 metri maschili con Fausto Desalu e Filippo Dezza, e per gli 800 metri femminili con Eloisa Coiro.

La giornata degli Europei di atletica: la giornata degli Azzurri

La mattinata vedrà invece in pista le staffette italiane della 400 metri e le qualificazioni del salto in alto con Matteo Oliveri.

Sarà possibile seguire ogni singolo evento sportivo in diretta televisiva sui canali Rai e Sky, con ampie opzioni di streaming su piattaforme come RaiPlay, Now, Eurosport e DAZN, per non perdere un istante di questo avvincente spettacolo continentale che tiene incollati milioni di telespettatori. Gli atleti italiani vogliono assolutamente lasciare il segno, come fatto finora nelle competizioni, che hanno scritto la storia dell’atletica italiana.