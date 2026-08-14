Mondiali ritmica Francoforte 2026, Raffaeli e Dragas oggi in finale All-Around: in palio anche un pass per Los Angeles 2028

Le due azzurre tra le migliori 18 dopo le qualificazioni di giovedì: Raffaeli parte dal quinto posto, Dragas ha centrato la finale grazie alla rimonta alla palla. Sofia qualificata anche alle finali di palla e cerchio, Tara a quella della palla.

È il giorno della finale All-Around ai Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte 2026. Oggi, venerdì 14 agosto, l’Italia sarà rappresentata da Sofia Raffaeli e Tara Dragas nell’atto più importante del concorso individuale, che metterà in palio anche un primo pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Raffaeli si presenta alla finale dopo aver concluso le qualificazioni in quinta posizione, mentre Dragas è riuscita a rientrare tra le migliori diciotto grazie a una grande rimonta, impreziosita soprattutto dalla prova alla palla.

Raffaeli in finale anche a palla e cerchio

La giornata di giovedì 13 agosto ha regalato alle azzurre anche altre qualificazioni importanti nelle singole specialità. Sofia Raffaeli ha conquistato l’accesso alle finali di palla e cerchio, mentre Tara Dragas sarà protagonista nell’atto conclusivo della palla.

Un bilancio complessivamente positivo che permette alle due italiane di continuare il proprio Mondiale su più fronti, a partire dalla finale All-Around di oggi.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Niente finale alle clavette per Raffaeli e Dragas

Non sono invece arrivate buone notizie dalle clavette. Raffaeli ha terminato le qualificazioni della specialità al 26° posto, restando quindi fuori dalle prime otto ammesse alla finale di domenica.

Eliminazione anche per Dragas, che ha chiuso al 32° posto.

Sorpresa anche per la tedesca Daria Varfolomeev, padrona di casa e grande favorita della vigilia, che ha concluso nona e non potrà quindi difendere il titolo mondiale delle clavette conquistato a Rio de Janeiro nel 2025.

Nastro, nessuna azzurra tra le migliori otto

Nessuna qualificazione italiana neppure nella finale del nastro. Sofia Raffaeli ha terminato al 23° posto, mentre Tara Dragas si è classificata 31ª.

In questa specialità Varfolomeev ha invece reagito, chiudendo le qualificazioni in prima posizione e assicurandosi l’accesso alla finale.

L’attenzione azzurra si sposta ora sulla finale All-Around, con Raffaeli e Dragas entrambe tra le migliori diciotto del Mondiale e la possibilità di giocarsi non soltanto le medaglie iridate, ma anche un primo importante pass verso Los Angeles 2028.