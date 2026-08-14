Europei nuoto, super Cerasuolo! Record italiano nei 50 rana e vicino al primato mondiale

Simone Cerasuolo sfodera una prestazione super agli Europei di nuovo: l’azzurro trova il record italiano nei 50 rana e sfiorato quello mondiale

L’Italia del nuoto prende ancora una volta la scena ai Campionati Europei con una straordinaria prestazione nelle batterie dei cinquanta rana maschili. Il grande protagonista della giornata è Simone Cerasuolo, che domina la sua serie e stacca il pass per le semifinali con un tempo assolutamente mostruoso.

Il campione azzurro ha infatti fermato il cronometro sul 26 e 20 centesimi, polverizzando il precedente record italiano e firmando la seconda migliore prestazione mondiale di tutti i tempi in questa specialità. Una prova di forza incredibile che lo candida di diritto al podio continentale.

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Accanto a lui brilla anche Nicolò Martinenghi, che nuota una gara eccellente chiudendo in 26 e 65 centesimi. Questo crono gli permette di qualificarsi al turno successivo con il secondo miglior tempo assoluto tra tutti i partecipanti.

L’Italia domina agli Europei di nuoto nei 50 rana

Subito dietro i nostri portacolori si piazzano il tedesco Melvin Imoudu con 24 e 84 e l’olandese Koen de Groot. C’è invece grande rammarico per Ludovico Viberti, autore di una buona prova in 26 e 90 centesimi.

Il suo sarebbe stato il sesto tempo complessivo delle batterie, più che sufficiente per accedere alle semifinali, ma la severa regola del limite massimo di due atleti qualificati per ogni nazione lo ha purtroppo escluso dal prosieguo della competizione.

Ora la testa va alle attesissime semifinali, dove gli azzurri cercheranno con ogni forza un posto per la finale continentale di domani, sognando un doppio podio per i nostri colori azzurri in vasca, che si preannuncia davvero molto emozionante.