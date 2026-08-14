Europei nuoto, la 4×100 sl mista in finale senza problemi: in finale Sara Curtis

La lezione è stata decisamente imparata: la 4×100 sl mista senza supponenza avanza in finale e schiererà anche Sara Curtis

L’Italia ha imparato la lezione e si è qualificata senza problemi per la finale della staffetta 4×100 sl mista ai Campionati Europei di nuoto. Dopo le precedenti delusioni, gli azzurri hanno optato per una soluzione ibrida e razionale nelle batterie mattutine, schierando un quartetto strategico in grado di garantire il passaggio del turno senza rischi.

La formazione italiana ha chiuso con il terzo miglior tempo complessivo di tre minuti 23 secondi e 96 centesimi, alle spalle della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi, ma davanti a Russia e Gran Bretagna. Carlos D’Ambrosio ha aperto la frazione maschile con un tempo di 48 secondi e un centesimo, probabilmente risparmiando energie in vista della finale dei 200 stile libero in programma nella sessione serale.

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Manuel Frigo ha poi consolidato la posizione con una frazione lanciata da 48 secondi e 7 centesimi, creando un margine di sicurezza sufficiente per le due frazioni femminili.

In finale la 4×100 sl mista avrà anche Sara Curtis

Emma Virginia Menicucci ha nuotato in 53 secondi e 86 centesimi, mentre Alessandra Mao ha chiuso in 54 secondi e due centesimi, permettendo alla squadra di conquistare un posto tra le migliori otto compagini continentali.

In vista della finale, si preannuncia l’ingresso della campionessa Sara Curtis al posto di Mao, mentre resta da valutare l’impiego di Thomas Ceccon al posto di Frigo. Entrambi gli atleti saranno comunque impegnati in altre gare durante la sessione pomeridiana, rendendo la gestione delle forze un elemento cruciale per ambire al podio continentale.