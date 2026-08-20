Cincinnati 2026, Musetti ai quarti per la prima volta: battuto Faria, ora c’è Tiafoe

L’azzurro supera il portoghese 7-5, 6-2 in un’ora e 16 minuti e centra il miglior risultato in singolare a Cincinnati. Ai quarti c’è anche Flavio Cobolli, già qualificato dopo la rimonta su Jodar.

Lorenzo Musetti conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale del Cincinnati Open. L’azzurro ha superato il qualificato portoghese Jaime Faria con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 16 minuti, proseguendo il proprio cammino nel Masters 1000 sul cemento del Lindner Family Tennis Center.

Per Musetti si tratta del miglior risultato in singolare a Cincinnati. Lo scorso anno aveva invece raggiunto la finale del doppio in coppia con Lorenzo Sonego.

Musetti supera Faria in due set

Il primo parziale è stato il più equilibrato. Musetti è riuscito a trovare l’allungo decisivo nel finale, chiudendo sul 7-5 e mettendo la partita sui binari giusti.

Nel secondo set l’azzurro ha preso progressivamente il controllo del match, concedendo sempre meno al qualificato portoghese e chiudendo con un netto 6-2.

Una vittoria che vale l’accesso ai quarti e conferma il buon momento del tennista italiano.

Ai quarti c’è Frances Tiafoe

Il prossimo avversario di Musetti sarà lo statunitense Frances Tiafoe, 17esima testa di serie.

L’americano ha firmato una delle sorprese degli ottavi eliminando il numero 2 del seeding Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4.

Per Musetti si prospetta dunque un test di livello elevato contro un giocatore particolarmente competitivo sul cemento di casa.

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Anche Cobolli tra i migliori otto

Il tennis italiano può festeggiare una doppia presenza nei quarti. Oltre a Musetti, si era infatti già qualificato Flavio Cobolli, protagonista della rimonta contro Rafael Jodar.

Il romano, numero 7 del tabellone, si era imposto 4-6, 7-6(3), 6-3 e affronterà Tommy Paul, capace di eliminare Alexander Zverev dopo aver salvato un match point.

Il focus resta però sul traguardo raggiunto da Musetti: per la prima volta tra i migliori otto a Cincinnati e ora a una vittoria dalla semifinale.

Gli altri quarti di finale

Negli altri incontri Arthur Fils ha battuto Alex De Minaur 6-3, 6-4 e sfiderà Thiago Agustin Tirante, vincitore in rimonta su Jakub Mensik per 5-7, 6-4, 6-4.

Avanza anche Taylor Fritz, che ha superato Christopher O’Connell 6-4, 6-3. Per lui ci sarà un derby statunitense contro Brandon Nakashima, che ha eliminato Nuno Borges con il punteggio di 6-3, 6-7(5), 6-3.