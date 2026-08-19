Giochi del Mediterraneo, Italia con 498 azzurri a Taranto: Tortu e Irma Testa portabandiera

L’Italia è pronta a presentarsi in forze ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. La delegazione azzurra sarà composta da 498 atleti, 259 uomini e 239 donne, impegnati in tutti gli sport previsti dal programma. A guidare simbolicamente la squadra saranno Filippo Tortu e Irma Testa, scelti come portabandiera.

Atletica e nuoto guidano una squadra ricchissima

L’atletica sarà il settore più numeroso con 82 convocati, tra cui Tamberi, Tortu, Sibilio, Arese, Kaddari, Cavalli e Fantini. Il nuoto porterò invece 48 atleti, con nomi come Razzetti, Pilato, Franceschi, Angiolini e Venini.

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Presenze importanti anche nel tiro a volo con Bacosi, Rossetti, Stanco e De Filippis, oltre alla boxe con Irma Testa e alla ginnastica artistica con Angela Andreoli.

Diversi cambi dell’ultima ora tra infortuni e sostituzioni

Rispetto alla prima lista sono arrivate alcune modifiche. Nel tiro con l’arco Mauro Nespoli, fermato da un infortunio, sarà sostituito da Mandia. Nel ciclismo Martina Fidanza prenderà il posto di Martina Lazini, mentre Giami subentrerà a Belletta. Nel judo, invece, Esposito sostituirò Lombardo e Gaia Stella prenderà il posto di Perna.

Numeri e nomi confermano le ambizioni dell’Italia;: giocando in casa, l’obiettivo sarà quello di essere protagonista fin dai primi giorni e puntare alle zone alte del medagliere.