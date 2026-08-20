Sport in tv oggi giovedì 20 agosto: Cobolli a Cincinnati e Europei di ginnastica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Flavio Cobolli nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati e gli Europei di ginnastica artistica guidano il programma sportivo di giovedì 20 agosto. Spazio anche ai Mondiali di equitazione e badminton, agli Europei di squash e a una giornata ricchissima di ciclismo. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il tennis torna protagonista nel pomeriggio di giovedì 20 agosto. Flavio Cobolli sfida Tommy Paul nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno impegnati nel doppio. In contemporanea prosegue anche il torneo WTA.

Ampio spazio fin dalla mattina agli Europei di ginnastica artistica, con l’Italia inserita nella prima suddivisione delle qualificazioni juniores maschili. Nel programma anche i Mondiali di equitazione, gli Europei di squash e cinque appuntamenti con il ciclismo.

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Sport in tv oggi, giovedì 20 agosto

05.30 – BADMINTON (Mondiali) – Ottavi di finale: diretta streaming su BWF TV.

08.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Paradressage individuale e a squadre, Grado IV, Grand Prix A: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.00 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Salto ostacoli individuale e a squadre, seconda competizione, primo round: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV. In gara Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Giulia Martinengo Marquet e Piergiorgio Bucci.

10.00 – SQUASH (Europei) – Ottavi e quarti di finale maschili e femminili: diretta streaming su ESF Squash TV. Tra gli incontri Tartarone-Gilis.

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni juniores maschili, valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre, prima suddivisione: diretta streaming su gymtv.online. In gara Italia, Spagna, Finlandia, Portogallo, Bulgaria e Lettonia.

10.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Attacchi individuale e a squadre, dressage, prima parte: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

11.20 – CICLISMO – Giro di Germania, prima tappa: diretta streaming dalle ore 14.05 su Discovery+ e HBO Max.

12.20 – CICLISMO – Tour du Limousin, terza tappa: diretta streaming dalle ore 14.45 su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – CICLISMO – Tour de l’Avenir, prima tappa: diretta streaming dalle ore 15.00 su Discovery+ e HBO Max.

12.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Paradressage individuale e a squadre, Grado V, Grand Prix A: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV. In gara Federica Sileoni.

12.45 – CICLISMO FEMMINILE – Tour of Britain, seconda tappa: diretta streaming dalle ore 13.10 su Discovery+ e HBO Max.

13.25 – CICLISMO – Renewi Tour, seconda tappa: diretta dalle ore 15.30 su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max.

14.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni juniores maschili, valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre, seconda suddivisione: diretta streaming su gymtv.online. In gara Germania, Russia, Gran Bretagna, Turchia, Cechia, Belgio, Svezia, Francia, Svizzera e Ucraina.

17.00 – TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, quarti di finale del singolare e ottavi del doppio: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Bolelli/Vavassori-Pavlasek/Rikl , secondo match dalle ore 17.00.

, secondo match dalle ore 17.00. Cobolli-Paul, terzo match dalle ore 17.00 e non prima delle 21.00.

17.00 – TENNIS – WTA Cincinnati, quarti di finale del singolare e del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

17.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni juniores maschili, valide anche per l’assegnazione delle medaglie nella gara a squadre, terza suddivisione: diretta streaming su gymtv.online. In gara Bielorussia, Austria, Irlanda, Azerbaijan, Croazia, Grecia, Norvegia, Ungheria, Israele, Slovenia, Cipro e Paesi Bassi.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 20 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire ogni giorno eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.