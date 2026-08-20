Europei ginnastica 2026, Kovtun campione all-around per un millesimo: Abbadini 14° e Villa 15°

Finale incredibile a Zagabria: il croato totalizza 82.833 e precede di appena 0.001 il giovane Arsenii Dukhno, con Daniel Marinov terzo. Per l’Italia Abbadini chiude con 80.032, Villa con 79.997. Gli azzurri sono già qualificati anche alla finale a squadre.

Un solo millesimo per assegnare il titolo europeo. Illia Kovtun è il nuovo campione continentale all-around di ginnastica artistica maschile al termine di una gara dall’esito incredibile agli Europei 2026 di Zagabria.

L’ucraino naturalizzato croato ha concluso il concorso generale con 82.833 punti, precedendo di appena 0.001 il giovane Arsenii Dukhno, fermatosi a 82.832. Secondo quanto riportato dalla Federazione, mai nella storia il titolo europeo all-around era stato assegnato con un margine così ridotto.

Kovtun campione europeo davanti a Dukhno

Una sfida decisa dunque sul filo dell’equilibrio. Kovtun ha sfruttato il minimo vantaggio possibile per conquistare il titolo davanti a Dukhno, al primo anno tra i senior e in gara sotto bandiera neutrale.

Il bronzo è andato a un altro atleta neutrale, Daniel Marinov, che ha terminato la propria prova con 81.899 punti.

Kovtun succede così al turco Adem Asil nell’albo d’oro del concorso generale europeo.

Abbadini 14°, Villa subito dietro

Due gli italiani nelle prime quindici posizioni della classifica all-around. Yumin Abbadini ha terminato al 14° posto con 80.032 punti, mentre Riccardo Villa si è piazzato immediatamente alle sue spalle.

Per Villa, all’esordio in un Europeo senior, il risultato finale è stato di 79.997 punti, appena 35 millesimi in meno rispetto al compagno di squadra.

L’Italia aveva schierato nel concorso generale anche Ares Federici, mentre Edoardo De Rosa e Simone Speranza si erano divisi gli attrezzi nell’ottica della prova a squadre.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Italia già in finale a squadre

La giornata di qualificazione ha regalato agli azzurri anche il pass per la finale a squadre di domenica 23 agosto alle 14.00.

Abbadini, De Rosa, Villa, Federici e Speranza hanno totalizzato 243.295 punti, chiudendo al quarto posto alle spalle della Russia, presente sotto bandiera neutrale, della Svizzera e della Gran Bretagna.

La Nazionale proverà così ad allungare una serie che la vede sul podio europeo da quattro edizioni consecutive: argento a Monaco 2022, oro ad Antalya 2023 e bronzo sia a Rimini 2024 sia a Lipsia 2025.

Targhetta, best score personale al cavallo

La grande prestazione individuale azzurra della giornata resta quella di Gabriele Targhetta, già protagonista con il miglior punteggio delle qualificazioni al cavallo con maniglie.

Il ventenne ha ottenuto 15.200 punti, nuovo miglior punteggio personale, e tornerà in gara venerdì 21 agosto per la finale di specialità. Il risultato e la qualificazione dell’azzurro erano già arrivati nel corso della giornata inaugurale.

Giovedì tocca agli azzurrini

Il programma italiano a Zagabria proseguirà giovedì 20 agosto dalle ore 10.00 con l’esordio della Nazionale junior.

La gara assegnerà al termine della giornata il titolo europeo giovanile a squadre e definirà inoltre i qualificati alla finale all-around individuale e alle finali di specialità.