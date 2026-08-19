Europei di ginnastica, Targhetta incanta al cavallo: primo in qualifica, Italia quarta con la squadra

Gabriele Targhetta si prende la scena agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile a Zagabria. Il 20enne brianzolo ha chiuso al primo posto le qualificazioni al cavallo con maniglie grazie a un esercizio di altissima qualità, valutato 15.200 punti con un impressionante 9.300 di esecuzione. L’Italia, intanto, ha concluso al quarto posto la prova a squadre, conquistando l’accesso alla finale di domenica.

Targhetta domina e sogna il titolo

In gara da individualista, Targhetta ha fatto la differenza con un esercizio dal D Score di 5.9, precedendo nettamente gli armeni Khachatryan, secondo con 14.766, e Manukyan, terzo con 14.733. Dopo il bronzo europeo conquistato lo scorso anno a Lipsia, l’azzurro potrà ora puntare apertamente all’oro nella finale di specialità in programma venerdì.

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Per l’Italia è stata l’unica qualificazione individuale a una finale per attrezzo: De Rosa, Speranza, Federici e Abbadini non sono riusciti a entrare tra i migliori otto.

Italia quarta, il podio a squadra resta possibile

Il quintetto azzurro ha comunque mostrato grande solidità, chiudendo con 243.295 alle spalle di Russia, Svizzera e Gran Bretagna. Il distacco dal podio è minimo: la Svizzera ha totalizzato 243.830, la Gran Bretagna 243.561.

Domenica i punteggi verranno azzerati e l’Italia potrà quindi giocarsi nuovamente una medaglia, provando a difendere il bronzo conquistato nella passata edizione. Targhetta, intanto, ha già lanciato il messaggio più forte: al cavallo sarà uno degli uomini da battere.