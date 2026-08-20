Mondiali Compak Sporting 2026, a Rio Salso 838 tiratori da 43 Paesi: 24 azzurri in gara

Scatta al Tav San Martino di Rio Salso di Tavullia la 22ª edizione della rassegna iridata. Competizione fino a domenica 23 agosto, con 200 piattelli complessivi e la Nazionale italiana guidata dal ct Veniero Spada.
Ha preso ufficialmente il via a Rio Salso di Tavullia, in provincia di Pesaro e Urbino, il 22° Campionato del Mondo di Compak Sporting. Fino a domenica 23 agosto le pedane del Tav San Martino ospiteranno 838 tiratori provenienti da 43 Paesi, tutti a caccia dei titoli iridati in palio.
L’Italia si presenta all’appuntamento con una rappresentativa composta da 24 tiratori, selezionati dal commissario tecnico Veniero Spada.
Mondiali Compak Sporting, formula da 200 piattelli
La competizione si svilupperà su quattro giornate, con ogni atleta chiamato ad affrontare 50 piattelli al giorno fino a domenica.
I titoli mondiali delle diverse categorie saranno assegnati sulla distanza complessiva di 200 piattelli, con eventuali spareggi in caso di parità.
I cinque azzurri nella categoria Men
Nella categoria maschile l’Italia sarà rappresentata da Marco Battisti di Pesaro, Cristian Camporese di Padova, Davide Gasparini di Gabicce Mare, Michael Spada di Fabro e Daniele Valeri di Spoleto.
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Le Ladies italiane
La squadra femminile sarà composta da Giulia Allegrucci di Riccione, Veronica Bertoli di Gavardo, Carla Flammini di Ballante, Alessia Panizza di Lierna e Katiuscia Spada di Fabro.
Gli azzurri Junior
Nel comparto Junior saranno in pedana Jacopo Adamati di Rovato, Simone Bobba di Arce, Mattia Degli Antoni di Passirano e Samuel Ligi di Fermignano.
Senior, Veterani e Master
Tra i Senior gareggeranno Paolo Arcangioli di Castiglione del Lago, Alessandro Gaetani di San Miniato, Bruno Roccasecca di Sezze e Luca Romagnoli di Castrocaro Terme.
Nella categoria Veterani l’Italia schiererà Mauro Bosi di Forlì, Carlo Duranti di Fermignano e Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima.
Completano la squadra i Master Gian Mario Ferrari di Zanica, Alvaro Leardini di Marciano di Romagna e Salvatore Valentini di Longiano.
La squadra italiana ai Mondiali di Compak Sporting
Men: Marco Battisti, Cristian Camporese, Davide Gasparini, Michael Spada, Daniele Valeri.
Ladies: Giulia Allegrucci, Veronica Bertoli, Carla Flammini, Alessia Panizza, Katiuscia Spada.
Junior: Jacopo Adamati, Simone Bobba, Mattia Degli Antoni, Samuel Ligi.
Senior: Paolo Arcangioli, Alessandro Gaetani, Bruno Roccasecca, Luca Romagnoli.
Veterani: Mauro Bosi, Carlo Duranti, Pier Luigi Fantozzi.
Master: Gian Mario Ferrari, Alvaro Leardini, Salvatore Valentini.
Commissario tecnico: Veniero Spada.
Per l’Italia prende così il via una rassegna iridata particolarmente partecipata, con il vantaggio di poter competere sulle pedane di casa e con una rappresentativa presente in tutte le principali categorie.