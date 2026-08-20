Formula 1, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2030: “Il team è una seconda famiglia”

Il quattro volte campione del mondo prolunga il contratto con la scuderia di Milton Keynes e mette fine alle voci di una possibile separazione. Mekies: “Una notizia fantastica per Red Bull e per la Formula 1”.

Max Verstappen e la Red Bull avanti insieme fino al 2030. Il team di Milton Keynes ha ufficializzato il rinnovo del quattro volte campione del mondo, mettendo così fine alle indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano alimentato l’ipotesi di una possibile separazione.

Proseguirà dunque una delle partnership più vincenti dell’era moderna della Formula 1, capace di dominare la scena tra il 2021 e il 2024 e di conquistare insieme quattro titoli piloti e due Mondiali costruttori.

Red Bull-Verstappen, rinnovo fino al 2030

“Oracle Red Bull Racing è immensamente orgogliosa di confermare che Max Verstappen continuerà a far parte del team fino alla fine della stagione di Formula 1 del 2030”, si legge nel comunicato della scuderia.

Il team ha sottolineato come il rinnovo rappresenti la prosecuzione di “una delle collaborazioni più proficue e significative nella storia della F1”, con Verstappen destinato a restare al centro del progetto anche nel prossimo ciclo della squadra.

L’olandese era entrato nel Red Bull Junior Programme nel 2014 e aveva debuttato con la scuderia nel 2016, vincendo immediatamente il suo primo Gran Premio con il team.

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Quattro Mondiali e 71 Gran Premi vinti insieme

Da allora Verstappen è diventato uno dei simboli della Red Bull. Insieme, pilota e squadra hanno conquistato quattro titoli mondiali piloti, due campionati costruttori e 71 Gran Premi.

“Max è diventato molto più di un semplice pilota. È parte integrante della storia, dell’identità e del successo di Oracle Red Bull Racing”, ha sottolineato la scuderia nel comunicato.

Il prolungamento viene definito anche come una “forte dichiarazione di fiducia e ambizione reciproche”, con l’obiettivo di continuare a costruire insieme il futuro del team.

Mekies: “Avere Max con noi è una notizia fantastica”

Soddisfatto il ceo e team principal Laurent Mekies, che ha evidenziato il valore del rinnovo.

“Avere Max con noi e poter contare sul miglior pilota in griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull così come per la F1 e il motorsport in generale”.

Mekies ha ricordato come Verstappen abbia incarnato fin dall’inizio “competitività senza compromessi, determinazione incrollabile e il coraggio di sfidare le convenzioni”.

“La decisione di continuare il nostro percorso insieme si basa sulla fiducia che Max e il team hanno costruito nel corso degli anni, così come sulla fiducia che Max ripone nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro”.

Verstappen: “Red Bull è come una seconda famiglia”

Anche Verstappen ha espresso tutta la propria soddisfazione dopo la firma.

“Sono davvero contento del rinnovo del contratto. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare con tutti per tornare al vertice. Questo rimane l’obiettivo finale per cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire”.

Il quattro volte iridato ha poi ribadito il forte legame con la squadra: “Il Team è come una seconda famiglia per me e mi sento davvero a casa. Sono arrivato in Red Bull sperando di poter vincere delle gare. Quello che abbiamo raggiunto insieme è stato semplicemente meraviglioso”.

“Continuare questo percorso con lo stesso Team con cui ho trascorso tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare”.

L’annuncio alla vigilia dell’ultimo GP di Zandvoort

Il rinnovo arriva inoltre in una settimana particolarmente significativa per Verstappen, quella dell’ultimo Gran Premio che si disputerà a Zandvoort.

“Annunciare il rinnovo nella settimana dell’ultimo GP che si svolgerà a Zandvoort è un momento fantastico per me. Spero che potremo regalare ai tifosi un saluto speciale per l’ultima gara”, ha concluso l’olandese.

Red Bull e Verstappen cancellano così le voci di rottura e rilanciano il proprio progetto a lungo termine: il sodalizio che ha segnato gli ultimi anni della Formula 1 continuerà almeno fino alla fine del 2030.