Cincinnati 2026, Berrettini e Sonego vincono all’esordio: avanti anche Bellucci e Stefanini

Berrettini supera Droguet in tre set, Sonego batte Shang Juncheng. Bellucci elimina Svajda e sfiderà Mensik, mentre Stefanini passa il turno dopo il ritiro di Cocciaretto.
Partenza positiva per gli azzurri sul cemento del Masters 1000 e del WTA 1000 di Cincinnati. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego vincono all’esordio nel torneo maschile, mentre Mattia Bellucci conquista il secondo turno. Nel tabellone femminile avanza anche Lucrezia Stefanini, favorita dal ritiro di Elisabetta Cocciaretto nel derby italiano.
Berrettini supera Droguet in tre set
Esordio con vittoria per Matteo Berrettini, che supera il francese Titouan Droguet dopo circa due ore di gioco.
L’azzurro si impone con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-4. Dopo aver conquistato il primo set, Berrettini subisce la reazione del francese nel secondo ma riesce a ritrovare il controllo della partita nel parziale decisivo.
Sonego batte Shang Juncheng
Successo anche per Lorenzo Sonego, che elimina al primo turno il cinese Shang Juncheng.
L’italiano chiude la partita in due set con il risultato di 6-3, 6-3, maturato dopo circa un’ora e mezza di gioco.
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Bellucci avanti: al prossimo turno c’è Mensik
Prosegue il torneo anche per Mattia Bellucci. Il numero 81 della classifica ATP supera lo statunitense Zachary Svajda, numero 87 del ranking, con un doppio tie-break.
Bellucci vince 7-6, 7-6 in poco più di due ore e conquista così l’accesso al secondo turno, dove affronterà il ceco Jakub Mensik, testa di serie numero 14 del torneo.
Stefanini passa il turno, Cocciaretto si ritira
Nel WTA 1000 di Cincinnati avanza invece Lucrezia Stefanini. Dopo aver superato le qualificazioni, la toscana approda al secondo turno grazie al ritiro di Elisabetta Cocciaretto.
La marchigiana, numero 59 del mondo, è stata costretta a fermarsi per un problema al ginocchio quando Stefanini, numero 147 del ranking, era avanti 5-3 nel primo set.
Un bilancio quindi positivo per il tennis italiano a Cincinnati, con Berrettini, Sonego, Bellucci e Stefanini tutti al turno successivo.