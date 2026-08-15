Mondiali ritmica Francoforte 2026, Raffaeli bronzo nell’All-Around: prima carta olimpica per Los Angeles 2028

La marchigiana chiude terza con 117.550 punti alle spalle di Varfolomeev e Nikolova e conquista per l’Italia il primo pass verso i Giochi del 2028. Tara Dragas termina sedicesima.

Sofia Raffaeli conquista il bronzo nell’All-Around ai Mondiali di ginnastica ritmica di Francoforte 2026 e regala all’Italia anche la prima carta olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028. La 22enne marchigiana ha concluso il concorso generale individuale al terzo posto con 117.550 punti.

Davanti all’azzurra soltanto la tedesca Darja Varfolomeev, oro davanti al pubblico di casa con 119.500, e la bulgara Stiliana Nikolova, argento con 117.600. Quarta l’ucraina Taisiia Onofriichuk con 116.050.

Raffaeli sul podio mondiale per la quarta edizione consecutiva

Per Raffaeli si tratta del quarto podio consecutivo nel concorso generale individuale ai Mondiali. La serie era cominciata con l’oro di Sofia 2022, seguito dall’argento di Valencia 2023 e dal bronzo di Rio de Janeiro 2025.

A Francoforte arriva dunque un altro terzo posto, poco più di due anni dopo il bronzo conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La rimonta dopo la palla

Raffaeli si era presentata alla finale dopo il quinto posto ottenuto nelle qualificazioni con 85.000 punti.

L’avvio dell’All-Around non è stato semplice: alla palla l’azzurra ha ottenuto 28.250, compresa una penalità di 0.5, ritrovandosi in undicesima posizione.

La reazione è arrivata immediatamente alle clavette, dove una grande prova da 30.250 l’ha riportata fino al secondo posto al termine della prima metà di gara.

Al nastro Raffaeli ha poi raccolto 28.650 punti, presentandosi all’ultima rotazione in quinta posizione.

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30.400 al cerchio e bronzo conquistato

Decisivo l’ultimo esercizio al cerchio. Raffaeli ha ottenuto 30.400 punti, risultato che le ha permesso di salire sul terzo gradino del podio con un totale di 117.550 e di superare Onofriichuk nella corsa alla medaglia.

Il bronzo ha un valore ulteriore perché le prime tre classificate dell’All-Around garantivano al rispettivo Comitato olimpico nazionale un posto nazione per Los Angeles 2028.

Prima carta olimpica dell’Italia verso Los Angeles 2028

Grazie al terzo posto di Raffaeli arriva quindi la prima carta olimpica conquistata dall’Italia per i Giochi di Los Angeles 2028.

Il pass riguarda il concorso generale individuale femminile di ginnastica ritmica e apre ufficialmente il percorso di qualificazione dell’Italia Team verso la prossima edizione dei Giochi estivi.

Dragas chiude al sedicesimo posto

Nella finale All-Around era presente anche Tara Dragas, che ha concluso il Mondiale al 16° posto con 110.750 punti.

Per l’azzurra si trattava della seconda partecipazione consecutiva a una rassegna iridata senior dopo quella di Rio de Janeiro 2025.

Il bilancio italiano della finale di venerdì 14 agosto si chiude dunque con un altro podio mondiale di Raffaeli e, soprattutto, con il primo importante passo già compiuto verso Los Angeles 2028.