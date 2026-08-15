Ciro Immobile si ritira a 36 anni: “È il momento di stare con la mia famiglia”

L’ex attaccante di Lazio e Torino annuncia l’addio al calcio giocato con un video diffuso dal Paris FC. Chiude con 350 gol in 656 partite e quattro titoli da capocannoniere in Serie A.

Ciro Immobile dice addio al calcio giocato a 36 anni. L’attaccante ha annunciato la decisione attraverso un video pubblicato sui social dalla sua ultima squadra, il Paris FC, rivolgendosi direttamente ai compagni e spiegando le ragioni che lo hanno portato a chiudere la carriera.

Una scelta sofferta, maturata dopo 17 anni di calcio professionistico e legata soprattutto alla volontà di dedicare maggiore tempo alla propria famiglia.

Immobile annuncia il ritiro: “La mia decisione è di chiudere qui”

“Questo è un momento duro per me perché è la fine di un grande percorso, di una parte della mia vita. Amo il calcio con tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso rispetto alla situazione attuale”, ha spiegato Immobile.

“Non è una decisione facile. Siete una grande famiglia. Sono felice di stare con voi, di far parte di questo club, del nuovo allenatore Liam Rosenior e del suo staff, davvero con tutti, ma per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con la mia famiglia”.

L’attaccante ha quindi chiarito il peso avuto dagli affetti nella scelta: “Mi hanno seguito ovunque. Ne ho bisogno dopo 17 anni. Se non sento di poter dare il massimo, anche se è dura, la mia decisione è di chiudere qui la mia carriera”.

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“Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite”

Immobile ha salutato anche i compagni del Paris FC: “Vi auguro il meglio. Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite perché vi voglio un gran bene. Non siate tristi per me perché sono felice di stare con la mia famiglia e di iniziare a pensare ai nuovi progetti per il mio futuro. Grazie a tutti ragazzi! Ciao!”.

Immobile, 350 gol e quattro titoli di capocannoniere

Si chiude così una carriera da 350 gol in 656 partite. Immobile è stato per quattro volte capocannoniere della Serie A e nella stagione 2019/20 ha raggiunto quota 36 reti, record di gol realizzati in una singola edizione del campionato.

Nel corso della carriera ha conquistato cinque titoli con i club, tra cui una Coppa Italia e due Supercoppe italiane con la Lazio. Con la maglia dell’Italia ha inoltre vinto il Campionato Europeo nel 2021.