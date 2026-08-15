Sport in tv oggi sabato 15 agosto: Europei di atletica e nuoto, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Gli Europei di atletica e l’amichevole Manchester United-Milan sono tra gli appuntamenti principali del ricchissimo Ferragosto sportivo. Spazio anche agli Europei di nuoto, ai Mondiali di ginnastica ritmica e flag football, alla Formula E, al tennis di Cincinnati e alla Coppa Italia. Prosegue inoltre la programmazione quotidiana di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Un Ferragosto all’insegna dello sport quello di sabato 15 agosto. La giornata si apre già nelle prime ore del mattino con i Mondiali 470 di vela, il Made in Denmark di golf e le semifinali del China Open di snooker, prima di lasciare spazio alle sessioni degli Europei di atletica e nuoto.

Il programma propone anche i Mondiali di ginnastica ritmica, le finali di specialità degli Europei di ginnastica artistica, il GP di Londra di Formula E e i quarti e le semifinali dei Mondiali di flag football. Grande spazio nel pomeriggio e in serata al calcio, con numerose amichevoli e il primo turno di Coppa Italia, e al Masters 1000 di Cincinnati con diversi italiani in campo.

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Sport in tv oggi, sabato 15 agosto

04.00 – VELA (Mondiali 470) – Regate: diretta streaming sul canale YouTube del 470 Sailing World Championship.

08.00 – GOLF (DP World Tour) – Made in Denmark, terzo giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.00 – SNOOKER – China Open, semifinali: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

08.30 – ATLETICA (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e successivamente su Rai Sport HD fino alle 14.30, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

09.15 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Messico-Spagna e Canada-Austria: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF.

09.30 – FORMULA E – GP Londra 1, prove libere 3: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

09.30 – NUOTO (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

10.30 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Stati Uniti-Germania e Gran Bretagna-Panama: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF.

11.00 – GINNASTICA RITMICA (Mondiali) – Concorso generale per gruppi: diretta tv su Rai Sport HD dalle 11.30 alle 12.55 e su Rai 2 dalle 14.00 alle 17.00; diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 2.

11.00 – BEACH VOLLEY (Europei) – Quarti di finale e semifinali: diretta streaming su EuroVolleyTV.

11.40 – FORMULA E – GP Londra 1, qualifiche: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

11.45 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Italia-Germania: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF.

11.45 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Samoa Americane-Canada: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF.

12.10 – CICLISMO – Giro di Cechia, terza tappa Pardubice-Dlouhé Stráně: diretta dalle ore 15.30 su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale maschili) – Giappone-Stati Uniti e Messico-Panama: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF.

13.00 – CALCIO FEMMINILE (amichevole) – Borussia Dortmund-Roma: diretta streaming su DAZN.

13.30 – SNOOKER – China Open, semifinali: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 14.30 anche su Eurosport 1 e DAZN.

14.35 – CICLISMO – Arctic Race, terza tappa Stokmarknes-Storheia Summit: diretta su Eurosport 2 e DAZN fino alle 15.30 e nuovamente dalle 17.00 fino alla conclusione; diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

14.35 – CICLISMO – Giro del Portogallo, nona tappa Paredes-Mondim de Basto: diretta streaming dalle ore 16.30 su Discovery+ e HBO Max.

15.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finali di specialità: diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00 alle 18.10; diretta streaming integrale su RaiPlay Sport 1.

15.00 – BASKET FEMMINILE (amichevole) – Belgio-Italia: diretta streaming sul canale YouTube della Federazione belga.

15.00 – GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, terzo giro: diretta su Eurosport 2 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

16.00 – CALCIO (amichevole) – Brighton-Bologna: diretta streaming su DAZN.

16.05 – FORMULA E – GP Londra 1, gara: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery+ e HBO Max.

16.45 – FLAG FOOTBALL (Mondiali) – Semifinali femminili: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF e su DAZN.

16.45 – CALCIO (amichevole) – Manchester United-Milan: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

17.00 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Completo, cross-country: diretta streaming su FEI TV.

17.00 – TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 252, oltre che su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Nel programma:

Cobolli-Kecmanovic , ore 17.00.

, ore 17.00. Arnaldi-Landaluce , ore 17.00.

, ore 17.00. Bellucci-Mensik , secondo match dalle ore 17.00.

, secondo match dalle ore 17.00. Darderi-Hijikata , terzo match dalle ore 17.00.

, terzo match dalle ore 17.00. Berrettini-Lehecka, quarto match dalle ore 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 252 e SuperTennis, oltre che su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

17.30 – CALCIO (amichevole) – Borussia Dortmund-Roma: diretta streaming su DAZN.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Catanzaro-Südtirol: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – NUOTO (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Max, oltre che su Sky Sport Uno dalle 18.40; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

18.30 – CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Udinese-Padova: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.45 – CALCIO (Scottish Cup, ottavi di finale) – Dundee United-Celtic Glasgow: diretta streaming su Como TV.

19.15 – FLAG FOOTBALL (Mondiali, quarti di finale femminili) – Semifinali maschili: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF e su DAZN.

19.30 – CALCIO (amichevole) – Inter-Betis Siviglia: diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

19.30 – CALCIO (Liga spagnola) – Alavés-Getafe: diretta streaming su DAZN.

20.00 – CALCIO (Eredivisie) – Excelsior-PSV Eindhoven: diretta streaming su Como TV.

20.00 – CALCIO (Saudi League) – Al Nassr-Al Fateh: diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.tv.

20.45 – ATLETICA (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai Sport HD fino alle ore 21.00 e successivamente su Rai 2, oltre che su Sky Sport Arena e Sky Sport 252 e, dalle ore 21.45, su Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN.

20.45 – CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Venezia-Modena: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia Serie C, primo turno) – Salernitana-Scafatese: diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.15 – CALCIO (Coppa Italia, primo turno) – Torino-Carrarese: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.30 – CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Rayo Vallecano: diretta streaming su DAZN.

21.30 – CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Porto: diretta streaming su DAZN.

21.45 – CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-Gimnasia La Plata: diretta streaming su Como TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche nel giorno di Ferragosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire quotidianamente eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai grandi protagonisti dello sport italiano e internazionale.