Sport in tv oggi domenica 16 agosto: Europei di atletica, nuoto e artistic e Italia-USA nel flag football, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Gli Europei di atletica e la finale mondiale di flag football tra Italia e Stati Uniti sono tra gli appuntamenti principali della ricchissima domenica sportiva del 16 agosto. Spazio anche agli Europei di nuoto e ginnastica artistica, ai Mondiali di ginnastica ritmica, al motocross, al ciclismo e al Masters 1000 di Cincinnati con Musetti e Sonego. In serata prosegue inoltre il programma dei trentaduesimi di Coppa Italia.

Una domenica da vivere dalla notte fino alle prime ore di lunedì. Il programma di domenica 16 agosto comincia alle 2.00 con i Mondiali 470 di vela, mentre dalla mattina riflettori puntati sugli Europei di atletica e nuoto, che torneranno protagonisti anche nelle rispettive sessioni serali.

Grande attenzione anche al flag football, con l’Italia maschile che alle 15.00 affronta gli Stati Uniti nella finale per l’oro mondiale. Nel pomeriggio spazio inoltre alle finali europee della ginnastica artistica, ai Mondiali di ritmica, al motocross e alle corse ciclistiche. Dalle 17.00 torna il tennis di Cincinnati, mentre la serata propone quattro partite di Coppa Italia.

Sport in tv oggi, domenica 16 agosto

02.00 – VELA (Mondiali 470) – Gold e Silver fleet: diretta streaming sul canale YouTube del 470 Sailing World Championship.

06.50 – GOLF (DP World Tour) – Danish Golf Championship, quarto giro: diretta tv dalle ore 12.00 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.30 – ATLETICA (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN.

09.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Volteggio, Pas de deux: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.30 – NUOTO (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai Sport HD e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

10.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finali di specialità Junior: non è prevista copertura tv o streaming.

10.15 – CICLISMO – Czech Tour, quarta tappa: diretta streaming dalle ore 13.00 su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 13.05 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

10.25 – MOTOCROSS (GP Svezia, MX2) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

10.45 – MOTOCROSS (GP Svezia, MXGP) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

11.00 – BEACH VOLLEY (Europei) – Semifinali maschili e finali per il bronzo e per l’oro femminili e maschili: diretta streaming su EuroVolleyTV.

11.00 – GINNASTICA RITMICA (Mondiali) – Finali di specialità: diretta streaming su RaiPlay Sport 2; diretta tv su Rai 2 HD dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e su Rai Sport HD dalle 12.55 alle 16.00.

12.00 – BASKET FEMMINILE (Europei Under 16, fase a gironi) – Italia-Lettonia: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

12.00 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Volteggio, Official Team Competition: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

12.00 – FLAG FOOTBALL (Mondiali) – Finali per il bronzo e per l’oro: diretta su DAZN. Alle ore 15.00 Italia-Stati Uniti, finale per il titolo mondiale maschile.

12.00 – CICLISMO – Classica di Amburgo: diretta streaming dalle ore 13.45 su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 14.30 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

12.15 – CICLISMO – La Polynormande: diretta streaming dalle ore 14.30 su Discovery+ e HBO Max.

13.00 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Completo individuale e a squadre, salto ostacoli: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

13.15 – MOTOCROSS (GP Svezia, MX2) – Gara 1: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

13.35 – CICLISMO – Arctic Race of Norway, quarta tappa: diretta streaming dalle ore 16.15 su Discovery+ e HBO Max; dalle 16.30 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

13.55 – GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, quarto giro: diretta streaming dalle ore 13.45 su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 18.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

14.15 – MOTOCROSS (GP Svezia, MXGP) – Gara 1: diretta streaming su Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

15.00 – CICLISMO – Volta a Portugal, decima tappa: diretta streaming dalle ore 16.30 su Discovery+ e HBO Max.

16.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Finale a squadre Senior: diretta streaming su RaiPlay Sport 1; dalle ore 17.00 anche in tv su Rai 2 HD.

16.10 – MOTOCROSS (GP Svezia, MX2) – Gara 2: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

17.00 – TENNIS – ATP Masters 1000 Cincinnati, secondo turno del singolare: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport 251, oltre che su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Musetti-Altmaier sarà il secondo match dalle ore 17.00, mentre Sonego-Tiafoe sarà il quinto.

17.00 – TENNIS – WTA 1000 Cincinnati, secondo turno del singolare e primo turno del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport 251, oltre che su Sky Sport Uno dalle ore 23.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX. Stefanini-Bouzkova sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.10 – MOTOCROSS (GP Svezia, MXGP) – Gara 2: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

18.00 – BASKET FEMMINILE (amichevole) – Belgio-Italia: diretta streaming su sporza.be.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia, trentaduesimi) – Frosinone-Juve Stabia: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – CALCIO (Coppa Italia, trentaduesimi) – Genoa-Ascoli: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

18.30 – NUOTO (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

19.00 – JUDO (Grand Prix Lima) – Terza giornata, eliminatorie: diretta streaming su Judo TV.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 19) – Finale per il quinto posto, Italia-Corea del Sud: diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World.

20.15 – ATLETICA (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai Sport HD fino alle ore 21.00 e successivamente su Rai 2 HD, oltre che su Sky Sport Arena e, dalle 21.30, Sky Sport Uno; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN. Dalle ore 21.00 Sky Sport 252 sarà il canale dedicato al salto in lungo femminile.

20.45 – CALCIO (Coppa Italia, trentaduesimi) – Verona-Virtus Entella: diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity.

21.15 – CALCIO (Coppa Italia, trentaduesimi) – Lazio-Mantova: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto

00.00 – JUDO (Grand Prix Lima) – Terza giornata, Final Block: diretta streaming su Judo TV.

01.00 – VOLLEY FEMMINILE (Mondiali Under 19) – Finale per il primo posto, Stati Uniti-Turchia: diretta streaming sul canale YouTube di Volleyball World.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 16 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire quotidianamente eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.