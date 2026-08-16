Flag football, Italia storica: qualificata a Los Angeles 2028, oggi la finale mondiale contro gli USA

Gli azzurri battono il Canada 41-36 nella semifinale dei Mondiali di Düsseldorf e conquistano il primo storico pass olimpico della disciplina. Alle 15.00 la sfida agli Stati Uniti per il titolo iridato.

Una pagina storica per lo sport italiano. La Nazionale maschile di flag football si qualifica ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove la disciplina farà il proprio debutto nel programma a cinque cerchi.

Il pass è arrivato ai Mondiali IFAF 2026 di Düsseldorf, in Germania, grazie al successo per 41-36 contro il Canada nella semifinale. La vittoria permette agli azzurri non soltanto di conquistare la finale iridata, ma anche di assicurarsi automaticamente uno dei posti disponibili per LA28.

Italia-Canada 41-36, azzurri alle Olimpiadi

Campione d’Europa in carica dopo il titolo conquistato nel 2025, il gruppo italiano ha confermato anche sul palcoscenico mondiale di essere ormai ai vertici della disciplina.

In semifinale gli azzurri hanno superato il Canada per 41-36, con i parziali indicati di 12-22 e 24-19, ottenendo così l’accesso alla sfida per la medaglia d’oro.

Prima della semifinale l’Italia aveva eliminato anche i padroni di casa della Germania con il punteggio di 38-22.

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Flag football, primo storico pass olimpico per l’Italia

La finale conquistata a Düsseldorf vale soprattutto la certezza della partecipazione a Los Angeles 2028. Nel torneo olimpico maschile gli azzurri raggiungono gli Stati Uniti, già qualificati in quanto Paese ospitante.

Il flag football debutterà proprio a Los Angeles e proporrà due tornei, uno maschile e uno femminile, composti da sei squadre ciascuno, per complessivi 120 atleti e atlete.

Una quota per genere spetta agli Stati Uniti, mentre due posti vengono assegnati attraverso i Mondiali di Düsseldorf alle prime due nazionali finaliste, esclusi gli USA. Le ultime tre quote per genere verranno distribuite nel 2028 attraverso le Olympic Q-Series tra Montreal e Orlando.

Fantin: “Le emozioni più belle della mia vita”

Grande emozione nelle parole di Andrea Fantin dopo la certezza della qualificazione olimpica.

“Andremo a dormire come tutti gli altri giorni, perché la partita più importante è sempre quella successiva, ma andremo sicuramente a letto con un sorriso che ci arriva fino alle orecchie”.

Il defensive back azzurro ha raccontato anche il significato personale del traguardo raggiunto: “Non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto. Ho pianto tutte le lacrime che avevo, quindi è strano persino pensarci”.

“Credo che queste siano le emozioni più belle che abbia mai provato in vita mia. È stato un anno incredibile per tutta la nostra squadra, abbiamo lavorato tantissimo. L’abbiamo sempre voluto e ora siamo dove volevamo essere”.

Italia-USA oggi alle 15.00 per il titolo mondiale

Archiviata la qualificazione olimpica, resta adesso un altro obiettivo da inseguire. Oggi, domenica 16 agosto, alle 15.00 l’Italia affronterà gli Stati Uniti, campioni del mondo in carica, nella finale per l’oro maschile.

Nel torneo femminile la finale sarà invece tra Canada e Stati Uniti alle 16.30.

Prima delle due sfide per il titolo sono in programma anche le finali per il bronzo: Canada-Messico alle 12.00 nel torneo maschile e Messico-Gran Bretagna alle 13.30 in quello femminile.

Il programma di domenica 16 agosto

12.00 – Finale bronzo uomini: Canada-Messico

13.30 – Finale bronzo donne: Messico-Gran Bretagna

15.00 – Finale uomini: Italia-Stati Uniti

16.30 – Finale donne: Canada-Stati Uniti

Per l’Italia, però, il risultato più importante è già acquisito: il flag football azzurro sarà protagonista nella prima storica edizione olimpica della disciplina a Los Angeles 2028.