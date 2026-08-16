A Roma i Campionati Italiani Frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica anche nel 2027

Dopo lo spettacolo del Pincio 2026, arriva la conferma della FIS.

Tutte le strade (ri)portano a Roma. Dopo il successo della scorsa edizione, con lo spettacolo delle finali a Terrazza del Pincio, la FIS ha confermato che anche per il 2027 la Capitale sarà sede dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica. “Il nostro Consiglio federale non ha avuto dubbi. È una scelta che riparte dalla straordinaria partecipazione di pubblico di maggio e giugno 2026, dalla meraviglia che ha suscitato lo svolgimento degli assalti dei nostri campioni in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia e del mondo, nonché dal valore di una competizione inclusiva e che ha promosso il fascino di questo sport in tutte le sue declinazioni”, le parole del Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone.

Il calendario è già stilato, ma in attesa di definire tutti i dettagli organizzativi e logistici, non si esclude che il programma possa essere ulteriormente arricchito anche con momenti di rilevanza internazionale. Intanto, le date da cerchiare in rosso vanno dal 31 maggio al 6 giugno, sette giorni durante i quali si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa di scherma olimpica e paralimpica 2027, incluse le fasi finali della serie A1 a squadre e della nuova Club League “A”.

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Tracciata pure la strada che porterà ai Tricolori di Roma 2027. Il settore olimpico, per valorizzare sempre più il percorso di tutti gli atleti e non solo delle primissime fasce, disputerà una prova in più di qualificazione. Si passa, dunque, da due a tre tappe: la prima, a novembre, vedrà la spada di scena a Catania, mentre fioretto e sciabola si confronteranno a Ferrara; secondo appuntamento a febbraio, con tutte le specialità coinvolte, proprio a Roma; ultima prova, sempre per tutte le armi, nei weekend della seconda metà di aprile a Riccione. Saranno queste tappe a delineare i qualificati per i Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa nella Capitale.

Medesima strada dei “big” e finali per i titoli a Roma anche per Under 17 e Under 20: sono infatti fissati tra il 21 e il 30 maggio i Campionati Italiani Cadetti e Giovani Banca del Fucino, di tutte le specialità.

Per la scherma in carrozzina e non vedenti, invece, prima gara di qualificazione a Bologna nel mese di novembre, seconda tappa a marzo tra Napoli (non vedenti) e Legnano (in carrozzina), ultima prova a Roma ad aprile, prima dei Campionati Italiani Frecciarossa delle specialità paralimpiche nella Capitale tra il 4 e il 6 giugno.

Insomma, il giro d’Italia della grande scherma conserva il suo tradizionale spirito itinerante, fissando però il traguardo d’arrivo nuovamente nella Capitale, con la grande bellezza del Pincio 2026 ancora negli occhi e con vista anche sui Mondiali giovanili di Roma 2028.