Europei nuoto Parigi 2026, Curtis show nei 100 dorso: record italiano, Quadarella in finale nei 400

Sara Curtis apre la 4×100 mista in 58.75 e cancella lo storico primato di Panziera. Italia in finale con il miglior tempo, avanti anche la staffetta maschile. Quadarella quarta nei 400 stile libero e a caccia della terza tripletta europea.

Ancora Sara Curtis protagonista agli Europei di nuoto di Parigi 2026. Nell’ultima sessione di batterie della rassegna continentale, la 19enne azzurra firma il record italiano dei 100 dorso in 58.75 nella prima frazione della 4×100 mista femminile e trascina l’Italia in finale con il miglior tempo complessivo.

Buone notizie anche da Simona Quadarella, qualificata alla finale dei 400 stile libero con il quarto crono, e dalla 4×100 mista maschile, che passa il turno con la terza prestazione. La sessione conclusiva degli Europei scatterà alle 18.30.

Curtis, record italiano nei 100 dorso

Sara Curtis continua ad arricchire un Europeo già straordinario. Schierata nella prima frazione della 4×100 mista femminile, l’azzurra tocca in 58.75 e migliora il precedente record italiano di 58.92 stabilito da Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione il 4 aprile 2019.

Un miglioramento enorme anche rispetto al precedente personale della piemontese, che prima di Parigi vantava un 1:00.35 realizzato lo scorso aprile a Riccione.

Per Curtis si tratta di un altro risultato di prestigio dopo l’oro con record del mondo nei 50 dorso, l’argento nella 4×100 stile libero e i bronzi conquistati nei 50 e 100 stile libero e nella 4×100 stile libero mixed.

4×100 mista femminile in finale con il miglior tempo

Dopo Curtis completano la staffetta Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci. L’Italia chiude in 3:57.11 e conquista la finale con il miglior crono delle batterie, precedendo di appena un centesimo la Germania, seconda in 3:57.12.

Queste le frazioni riportate nel riepilogo della gara: Curtis 58.75, Angiolini 1:06.23, Gastaldi 58.03 e Menicucci 54.10.

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Quadarella in finale nei 400 stile libero

Simona Quadarella supera senza problemi le batterie dei 400 stile libero. La romana nuota in 4:08.07 e ottiene il quarto tempo di qualificazione.

Davanti a lei la tedesca Maya Werner, prima in 4:05.40, la connazionale Isabel Gose in 4:06.37 e la portoghese Francisca Soares Martins in 4:08.01.

Quadarella avrà così la possibilità di inseguire un risultato storico: dopo aver già vinto a Parigi gli 800 e i 1500, può completare la tripletta 400-800-1500 stile libero per la terza volta agli Europei, dopo Glasgow 2018 e Budapest 2021.

400 stile libero uomini, nessun azzurro in finale

Si ferma invece nelle batterie il percorso degli italiani nei 400 stile libero maschili. Il migliore è Luca De Tullio in 3:48.13, seguito da Alessandro Ragaini in 3:49.11, Marco De Tullio in 3:49.52 e Davide Marchello in 3:50.39.

Nessuno degli azzurri riesce ad accedere alla finale. Il miglior tempo del turno è del tedesco Oliver Klemet in 3:45.22.

In finale anche la 4×100 mista maschile

Passa il turno anche la 4×100 mista maschile. Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Michele Busa e Carlos D’Ambrosio nuotano in 3:31.62, terzo tempo complessivo delle batterie.

Davanti agli azzurri ci sono i Neutral Athletes B in 3:30.81 e la Gran Bretagna in 3:31.19.

Le frazioni italiane sono state: Lamberti 54.12, Martinenghi 58.12, Busa 51.54 e D’Ambrosio 47.84.

I risultati degli azzurri nelle batterie

400 stile libero femminili

1. Maya Werner (Germania) 4:05.40

4. Simona Quadarella 4:08.07 – qualificata in finale

400 stile libero maschili

1. Oliver Klemet (Germania) 3:45.22

Luca De Tullio 3:48.13 – eliminato

Alessandro Ragaini 3:49.11 – eliminato

Marco De Tullio 3:49.52 – eliminato

Davide Marchello 3:50.39 – eliminato

4×100 mista femminile

1. Italia 3:57.11 – qualificata in finale

Sara Curtis 58.75, record italiano

Lisa Angiolini 1:06.23

Anita Gastaldi 58.03

Emma Virginia Menicucci 54.10

4×100 mista maschile

3. Italia 3:31.62 – qualificata in finale

Michele Lamberti 54.12

Nicolò Martinenghi 58.12

Michele Busa 51.54

Carlos D’Ambrosio 47.84

Europei nuoto, gli azzurri nelle finali dalle 18.30

50 stile libero maschili: Giovanni Guatti, reduce dal personale di 21.72 ottenuto in semifinale.

50 rana femminili: Benedetta Pilato.

200 misti maschili: Alberto Razzetti.

200 farfalla femminili: Paola Borrelli.

100 dorso maschili: Thomas Ceccon.

400 stile libero femminili: Simona Quadarella.

400 stile libero maschili: nessun italiano qualificato.

4×100 mista femminile: Italia.

4×100 mista maschile: Italia.

Le finali dell’ultima giornata inizieranno alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su Rai 2 e Sky Sport.