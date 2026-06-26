Chi è Kecmanovic, l’avversario di Sinner al primo turno di Wimbledon

Miomir Kecmanovic, numero 51 del ranking Atp, sarà il primo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon 2026. Il serbo ha già affrontato quattro volte l’azzurro, senza mai vincere.

Jannik Sinner inizierà la difesa del titolo a Wimbledon contro Miomir Kecmanovic. Il sorteggio del tabellone maschile del terzo Slam della stagione ha assegnato al numero uno azzurro il serbo, attuale numero 51 del ranking Atp, come avversario del primo turno.

Per Sinner, campione in carica sull’erba londinese, si tratta di un debutto da non sottovalutare contro un giocatore esperto, già incrociato più volte nel circuito.

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Chi è Miomir Kecmanovic

Miomir Kecmanovic è un tennista serbo di 26 anni, classe 1999. Nato in Serbia, ha iniziato a giocare a tennis a soli sei anni nella sua Belgrado.

A 12 anni si è trasferito in Florida, dove ancora oggi si allena. Nel corso della carriera ha conquistato due titoli Atp: il primo nel 2020 a Kitzbuehel, il secondo a Delray Beach.

Nella stagione in corso ha giocato 24 partite, con un bilancio di 9 vittorie e 15 sconfitte. Il miglior risultato è arrivato ad Acapulco, dove ha raggiunto la semifinale prima di perdere contro Flavio Cobolli. Nel circuito Challenger ha invece vinto il torneo di Valencia.

Il passato da numero uno juniores

Kecmanovic ha avuto una carriera giovanile di alto livello. A 17 anni è stato numero uno del ranking mondiale juniores e nel 2016 ha raggiunto la finale degli Us Open under 18, poi persa contro Felix Auger-Aliassime.

Quella stagione si è chiusa con il serbo al primo posto della classifica mondiale ITF.

Nel 2017 ha concluso il percorso Junior arrivando in semifinale al Roland Garros. Nello stesso anno è arrivato anche il primo titolo da professionista, conquistato a Sunrise perdendo un solo set. In seguito ha raggiunto i quarti di finale a Indian Wells e la finale ad Antalya.

Djokovic come punto di riferimento

Tra i modelli di Kecmanovic c’è inevitabilmente Novak Djokovic, connazionale e punto di riferimento per il tennis serbo.

Nel 2019 Kecmanovic raccontava di averlo ammirato per anni e di aver avuto poi la possibilità di confrontarsi direttamente con lui. I consigli di Djokovic e il suo modo di spronarlo a lavorare ogni giorno sono stati, nelle parole del serbo, fondamentali per la sua crescita.

I precedenti tra Sinner e Kecmanovic

Sinner e Kecmanovic si sono affrontati quattro volte nel circuito maggiore. Il bilancio è completamente favorevole all’azzurro, che ha vinto tutti i confronti diretti.

L’ultimo precedente è andato in scena proprio sull’erba di Wimbledon, nell’edizione 2024. In quell’occasione Sinner si impose al secondo turno in tre set, lasciando al rivale appena sette game.

Il primo turno di Wimbledon 2026 rappresenterà quindi una nuova sfida tra i due, con Sinner chiamato a iniziare nel migliore dei modi il percorso da campione in carica.