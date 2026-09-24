Tennis, Billie Jean King Cup: Paolini ed Errani piegano la Cina, è semifinale

Billie Jean King Cup, l‘Italia supera ancora la Cina e conquista una pesantissima semifinale, completando la rimonta inaugurata dal successo in singolare di Paolini su Zheng.

Paolini ed Errani partono forte, poi il ritorno di Jiang e Guo

Paolini ed Errani firmano il passaggio del turno dopo le fatiche mattutine in illie Jean King Cup (la Coppa Davis femminile). Il match scatta nel pomeriggio con Jasmine Paolini in battuta, reduce dal successo contro Zheng che ha portato a 9 la sua striscia di vittorie consecutive nella competizione.

Le azzurre entrano subito in ritmo. Errani detta legge nei pressi della rete con tocchi precisi, mentre Paolini picchia forte da fondo campo. Sul 3-3 arriva l’allungo decisivo: pallonetti millimetrici, risposte aggressive e smash consentono di strappare la battuta alle avversarie sul 5-3, per poi chiudere il primo set 6-3 grazie all’errore di Guo.

La seconda frazione segue una trama molto più frastagliata. Si gioca punto a punto con sorpassi continui, mentre a Shenzhen si supera la mezzanotte. Jiang alza il livello della propria prestazione, mettendosi in luce con volée insidiose e colpi potenti al corpo. Sul 4-2 per l’Italia le rivali reagiscono, strappando il servizio alle azzurre. Sara ricorre alla battuta da sotto per cambiare l’inerzia, ma sul 5-5 la coppia cinese non trema e chiude 5-7.

La volata finale premia l’Italia contro Jiang e Guo

Dopo una breve pausa, al rientro in campo la battaglia riprende subito. L’Italia parte forte con un break immediato, ma la coppia asiatica risponde colpo su colpo trovando l’aggancio sul 3-3 grazie a passanti calibrati.

Paolini sale nuovamente in cattedra: piazza risposte pesanti di rovescio lungolinea e difende al volo palle complicate. Guo comincia a cedere terreno da fondo campo, commettendo errori gratuiti con il dritto che consegnano il 4-3 alle italiane. Nel momento più delicato, Errani copre la rete e gestisce gli scambi lunghi, consentendo di tenere la battuta per il 5-3. Sul servizio di Jiang, l’Italia spinge in risposta e si procura due match point sul 15-40, chiudendo i conti per il passaggio del turno 6-3. A fare la differenza sono i numeri di Errani e Paolini, capaci di mettere in campo il 75% di prime palle, ricavandone il 57% di punti, oltre al 43% con la seconda.

L’Italia completa così la rimonta sulla Cina, dopo l’iniziale sconfitta di Cocciaretto contro Zhang. Con questo successo le azzurre staccano il pass per la semifinale: l’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre non prima delle 11.00 contro l’Ucraina, avversaria tosta ma priva di Marta Kostyuk.

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