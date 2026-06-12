Cerundolo frena dopo il successo su Sinner: “Non posso dire di averlo battuto”

L’argentino torna sulla sfida vinta al Roland Garros contro il numero uno del mondo, sottolineando come il malessere accusato dall’azzurro abbia inciso sull’esito dell’incontro.

A distanza di alcune settimane dal clamoroso successo ottenuto al Roland Garros, Juan Manuel Cerundolo torna a parlare della sfida contro Jannik Sinner. Il tennista argentino aveva eliminato il numero uno del ranking mondiale al secondo turno dello Slam parigino, rimontando da due set di svantaggio in una partita segnata dai problemi fisici accusati dall’azzurro.

Durante il terzo set, infatti, Sinner aveva iniziato a soffrire per un colpo di calore che gli aveva provocato nausea, sensazione di vomito e i primi crampi, condizioni che hanno favorito la rimonta del suo avversario.

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Le parole di Cerundolo

Intervistato da un giornalista argentino, Cerundolo ha ricordato quella vittoria con soddisfazione, senza però attribuirle un significato eccessivo.

“Sono davvero contento di quello che ho fatto, ovviamente, sono molto soddisfatto. Sono rimasto concentrato mentalmente per tutta la partita”, ha spiegato il tennista sudamericano.

“Ho approfittato della situazione”

Cerundolo ha poi sottolineato come i problemi fisici accusati da Sinner abbiano avuto un peso importante nelle fasi decisive dell’incontro.

“Quando è arrivato il momento di chiudere, non ero nervoso. Lui ha avuto i crampi, cosa che può capitare a chiunque. È successo a me mille volte, ed è successo a tantissimi giocatori. Ne ho approfittato, ho vinto e ne sono molto contento”.

Il riconoscimento a Sinner

Nonostante il prestigio del risultato ottenuto a Parigi, l’argentino ha voluto riconoscere il valore del campione azzurro.

“Lui resta il numero uno al mondo, ma non voglio dire che l’ho battuto”.

Una dichiarazione che evidenzia il rispetto di Cerundolo nei confronti di Sinner e la consapevolezza di quanto le condizioni fisiche abbiano influito sull’esito di uno degli incontri più discussi dell’ultima edizione del Roland Garros.