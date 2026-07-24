Camila Giorgi è pronta a tornare: “Mi alleno seriamente da mesi”

Il periodo nero di Camila Giorgi nel tennis sta per terminare: la tennista ha annunciato che il suo ritorno in campo è imminente

Camila Giorgi è pronta a sorprendere di nuovo il mondo del tennis. A tre mesi dal primo annuncio sui social, l’azzurra ha confermato ufficialmente il suo rientro nel circuito agonistico dopo la maternità, rilasciando una dettagliata intervista a “La Gazzetta dello Sport”.

Attualmente al settimo mese di gravidanza, la tennista maceratese ha svelato i retroscena di una preparazione metodica e lungimirante, lontana da qualsiasi improvvisazione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Mi sto allenando seriamente da qualche mese”, ha spiegato Giorgi, rivelando di avere un preparatore, una squadra e un team medico dedicato a tutelare il benessere del bambino. Con circa tre ore di allenamento quotidiano, l’atleta ha un piano strutturato per il post-parto, convinta di non incontrare ostacoli nel ritrovare la forma fisica ottimale.

Giorgi spiega il suo stop: “Volevo vivere altre esperienze”

Giorgi tiene a precisare di non essersi mai ufficialmente ritirata: “Ho solo preso una pausa per vivere altre esperienze, ma non è mai stato un addio”. Il suo obiettivo è rientrare gradualmente, idealmente in un torneo italiano, partendo dai circuiti minori per poi approdare al circuito maggiore solo al cento per cento della condizione.

La motivazione della numero uno italiana è più alta che mai. “So di poter esprimere molto di più rispetto al passato”, ha affermato con convinzione, aggiungendo una nota di leggerezza che tradisce la sua fame di rivalsa.

“Non tornerei se non pensassi di poter fare qualcosa di più grande. E penso che mi divertirò anche di più. Vi avverto: sto anche imparando le palle corte”, ha continuato. Il tennis femminile si prepara ad accogliere il ritorno di un’icona.