Italia, Guardiola dice no alla Figc: non sarà il nuovo commissario tecnico

Il tecnico catalano ha declinato la proposta ricevuta attraverso Paolo Maldini e Leonardo. Dopo l’addio al Manchester City vuole prendersi una pausa da dedicare a sé stesso e alla famiglia.

Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto appreso dall’Agenzia Italpress, l’allenatore catalano ha rifiutato la proposta presentata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo.

Guardiola avrebbe accolto con apprezzamento l’interesse della Federazione, ma ha confermato la volontà di fermarsi dopo la conclusione della lunga esperienza sulla panchina del Manchester City.

Guardiola ha scelto di prendersi una pausa

Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni economiche. L’ex allenatore del Manchester City avrebbe ribadito l’intenzione di concedersi del tempo per sé stesso e per la propria famiglia.

Una scelta già anticipata pubblicamente dopo la decisione di lasciare il club inglese, nonostante avesse ancora un anno di contratto.

La Figc aveva inserito Guardiola tra i profili considerati prioritari per dare inizio al nuovo progetto tecnico della Nazionale.

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La proposta presentata da Maldini e Leonardo

I contatti con l’allenatore catalano erano stati portati avanti dal nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dall’advisor Leonardo.

Soltanto nella giornata di ieri Maldini aveva confermato che Guardiola rappresentava uno degli obiettivi della Federazione, spiegando che l’aspetto economico non sarebbe stato determinante per il tecnico.

Il direttore tecnico aveva inoltre dichiarato che la Figc sarebbe stata disposta ad attendere la risposta della persona realmente individuata per guidare l’Italia.

Il rifiuto di Guardiola costringerà ora i vertici federali a proseguire la ricerca del nuovo commissario tecnico e a valutare gli altri profili presenti nella lista.

Riparte la ricerca del nuovo ct

La nomina dell’allenatore rappresenta il primo passaggio del progetto di rilancio presentato da Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo ai club di Serie A.

La nuova guida tecnica dovrà condividere l’impostazione della Federazione e inserirsi in una struttura pensata per creare una linea comune tra la Nazionale maggiore e le rappresentative giovanili.

Con il no di Guardiola, la Figc dovrà accelerare i confronti per arrivare alla scelta definitiva del prossimo commissario tecnico azzurro.