Andrew Howe dà spettacolo nei 200: tempo da sogno a Roma, primato italiano di categoria

Andrew Howe è ancora inarrestabile e ha dominato anche in ‘Atletica di Sera’ a Roma: tempo incredibile per la stella italiana

La serata di ieri è stata pura magia atletica e ha illuminato lo Stadio delle Aquile “Paolo Rosi” nel cuore di Roma. Durante la seconda giornata di “Atletica di Sera”, meeting del Global Calendar World Athletics, il protagonista assoluto della serata è stato Andrew Howe.

A vent’anni dai suoi primi trionfi, il primatista italiano del salto in lungo ha stupito tutti presentandosi ai blocchi di partenza dei 200 metri nella categoria Master SM40 con la maglia della Studentesca. Il risultato? Cronometro fermo a 21.26 (con vento legale +0.4), tempo che non solo dimostra una forma smagliante, ma riscrive anche il primato italiano di categoria.

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Howe, da sempre a suo agio anche sul mezzo giro di pista (vanta un personale di 20.28), ha confermato la sua straordinaria completezza atletica, supportato a bordo pista dal capitano Fabrizio Donato e da Andy Diaz, mentre sugli spalti assisteva anche il vicecampione europeo Angelo Carosi.

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La grande serata dell’atletica a Roma

La manifestazione, organizzata dal Comitato Provinciale FIDAL Roma con la regia di Federica Lombardi, Claudio Rapaccioni e Gianni Bayram, ha offerto anche altre perle. Nicolò Fattorossi ha siglato il primato personale nei 400 metri in 48.58, mentre Lorenzo Rieti ha abbassato il proprio limite sui 5000 metri a 15:00.78. Nel salto in lungo femminile ha trionfato Chiara Crippa con 5,53 metri.

Una notte che celebra la longevità sportiva e il vivaio laziale, confermando il Paolo Rosi come vero tempio dell’atletica estiva, dove i campioni non smettono mai di stupire.