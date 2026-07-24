Pallanuoto femminile, l’Italia batte la Cina: ora battaglia per il quinto posto in World Cup

L’Italia della pallanuoto scrive un’altra pagina di storia: Cina ko, ora si lotta per il quinto posto in Coppa del Mondo

A Sydney, il Setterosa scrive una pagina di orgoglio nella World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Nella semifinale del tabellone per i piazzamenti, le azzurre guidate da Maurizio Mirarchi hanno piegato la Cina per 11-10, conquistando il diritto di giocare la finale per il quinto posto.

Domani, alle ore 5.15 italiane, l’Italia sfiderà i Paesi Bassi con l’obiettivo di chiudere al meglio un torneo complesso. La partita è stata un vero thriller emotivo. Nel primo quarto, il Setterosa ha dettato il ritmo: dopo l’iniziale vantaggio di Giustini, la doppietta di Bettini e la rete di Gant hanno fissato il punteggio sul 4-2.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nella seconda frazione, le azzurre hanno allungato con Cocchiere, Gagliardi e Bianconi, andando al riposo sul confortevole 8-4.

La Cina tenta la rimonta, ma alla fine vince l’Italia

Tuttavia, nel terzo periodo è arrivato il blackout. Dopo il gol di Tabani, il gruppo ha accusato un preoccupante passaggio a vuoto, subendo quattro reti di fila e permettendo alle asiatiche di riaprire i giochi (9-8).

L’ultimo quarto è stato un crescendo di tensione: la Cina ha pareggiato in superiorità numerica, ma Ranalli ha risposto a uomo in più. Sul nuovo pari delle avversarie, è arrivata la zampata decisiva. A 53 secondi dalla sirena, sempre in power play, Giustini ha firmato l’11-10 definitivo.

Una vittoria sofferta ma preziosa, che dimostra il carattere di questa squadra. Ora, contro le olandesi, il Setterosa cercherà la redenzione, pronto a lottare su ogni pallone per onorare la grande tradizione della pallanuoto italiana.