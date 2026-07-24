Tour de France, la tappa di oggi 24 luglio: tratto iconico e decisivo

Oggi vivremo una delle tappe storiche del Tour de France: Pogacar vuole primeggiare in un tratto decisivo per la competizione

È il giorno che ogni appassionato di ciclismo attende con trepidazione. Venerdì 24 luglio 2026, il Tour de France celebra la diciannovesima tappa, un gioiello esplosivo di 127,9 chilometri che da Gap conduce alla leggenda: l’Alpe d’Huez. Qui si disegneranno gli equilibri definitivi della classifica generale, a un solo giorno dall’epilogo finale.

Il percorso non concede respiro. Si sale subito con il Col Bayard e il temibile Col du Noyer, prima di un breve tratto pianeggiante che precede il Col d’Ornon. Ma è l’arrivo a catalizzare ogni attenzione: 13,8 chilometri di salita Hors catégorie, con pendenza media dell’8,1% e punte oltre l’11%, dove il dolore fisico si trasforma in maggiore possibilità.

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Occhi puntati su Pogacar e Evenepoel anche nella tappa di oggi

Tadej Pogačar, a caccia della sua quinta vittoria nella Grande Boucle, osserva il gruppo. L’incognita resta la gestione della fuga da lontano, specialmente con un team non al completo.

Dietro di lui, Remco Evenepoel cerca di scardinare i propri limiti su una salita così severa, mentre la lotta per il podio infuoca il duello tra il messicano Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas. Attenzione anche a Juan Ayuso, chiamato a difendere con le unghie e con i denti una top 5 in affanno.

La diretta televisiva è affidata a Rai2 e in streaming a RaiPlay, Eurosport, Discovery+ e DAZN dalle 14.00. L’arrivo è previsto tra le 17.24 e le 17.44. Oggi si corre una tappa decisiva nel Tour.