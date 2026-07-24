Mondiali di canoa slalom, Giovanni De Gennaro conquista il bronzo nel K1

Il campione olimpico chiude terzo a Oklahoma City con una discesa senza penalità. Oro al ceco Jakub Krejci, mentre Xabier Ferrazzi si ferma in semifinale.

Giovanni De Gennaro conquista la medaglia di bronzo nel K1 maschile ai Mondiali di canoa slalom in corso a Oklahoma City, negli Stati Uniti.

Nel canale destinato a ospitare tra due anni le prove olimpiche di Los Angeles 2028, l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha chiuso al terzo posto una finale rimasta incerta fino all’ultima porta.

Per il campione olimpico di Parigi 2024 si tratta del secondo podio individuale in carriera ai Campionati Mondiali, dopo la medaglia d’argento conquistata nel 2022 ad Augsburg.

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Una discesa senza penalità

De Gennaro ha completato la finale con il tempo di 85”27, al termine di una prova precisa e senza penalità.

Il bresciano, classe 1992, ha concluso a 1”62 dal vincitore Jakub Krejci. Il ceco ha conquistato il titolo mondiale precedendo il polacco Michal Pasiut, medaglia d’argento.

L’azzurro è riuscito a mantenere un buon ritmo soprattutto nella parte conclusiva del percorso, difendendo una posizione sul podio in una gara decisa soltanto nelle ultime battute.

De Gennaro: «Orgoglioso di questa medaglia»

Al termine della finale, De Gennaro ha commentato il risultato ottenuto a Oklahoma City.

«È stata una gara strana, non riuscivo a capire se fossi veloce o meno, ma nella parte finale sono riuscito a tenere un buon ritmo», ha spiegato il campione olimpico.

«Sono soddisfatto di come sta andando la stagione e sono orgoglioso di aver conquistato questa medaglia ai Mondiali, in una gara molto competitiva».

Ferrazzi eliminato in semifinale

Si è invece concluso in semifinale il percorso di Xabier Ferrazzi nel K1 maschile.

Il classe 2005 del Centro Sportivo Carabinieri ha commesso un salto di porta e un tocco, terminando la prova in 139”36. Il risultato gli è valso il 26° posto e non è stato sufficiente per accedere alla finale.

Ferrazzi aveva mostrato un ottimo rendimento nelle qualificazioni, facendo registrare due giorni prima il terzo miglior tempo della batteria.

Jessica Fox conquista il terzo oro

Nel K1 femminile è arrivato un altro successo per Jessica Fox.

L’australiana ha conquistato il titolo mondiale con il tempo di 92”06, ottenendo la terza medaglia d’oro della sua competizione.

Fox aveva già vinto nell’Individual Time Trial del kayak cross e nella prova a squadre del kayak insieme alla formazione australiana.

Per l’Italia, la giornata di Oklahoma City si chiude dunque con il bronzo di De Gennaro, ancora una volta sul podio internazionale dopo il titolo olimpico conquistato a Parigi.