Atletica, Marcell Jacobs agli Assoluti di Firenze: orari e dove vedere i 100 metri

Il campione olimpico torna in pista sabato 25 luglio dopo il leggero fastidio muscolare che lo ha costretto a saltare la Diamond League di Montecarlo. Batterie alle 20.30 e finale alle 21.25.

Marcell Jacobs sarà una delle stelle più attese ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma a Firenze nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 luglio.

Il campione olimpico di Tokyo 2020 si presenterà ai blocchi di partenza dei 100 metri nella serata di sabato. Le batterie sono previste alle ore 20.30, mentre la finale che assegnerà il titolo italiano scatterà alle 21.25.

L’appuntamento rappresenterà un passaggio importante nel percorso di avvicinamento agli Europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto.

Jacobs torna dopo il forfait di Montecarlo

Il velocista lombardo ha rinunciato alla recente tappa della Diamond League di Montecarlo a causa di un leggero fastidio muscolare.

A Firenze cercherà quindi di ritrovare buone sensazioni e continuità, dopo un avvio d’estate caratterizzato da prestazioni di rilievo.

Jacobs ha corso in 9.99 al Golden Gala di Roma e in 9.96 nella tappa della Diamond League di Parigi. Successivamente ha realizzato un 9.67 con vento oltre il limite a Eisenstadt, indicato come la terza prestazione mondiale della storia considerando ogni condizione.

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Obiettivo Europei di Birmingham

Gli Assoluti saranno una delle ultime occasioni agonistiche prima della rassegna continentale di Birmingham.

Jacobs si prepara a inseguire il terzo titolo europeo consecutivo nei 100 metri, dopo essersi confermato ai vertici della velocità continentale nelle ultime due edizioni.

La prova di Firenze servirà anche a verificare le condizioni fisiche dopo il problema muscolare che gli ha impedito di gareggiare nel Principato di Monaco.

Il programma dei 100 metri

Sabato 25 luglio

Ore 20.30 – 100 metri maschili, batterie

Ore 21.25 – 100 metri maschili, finale

Jacobs dovrà quindi superare il primo turno in serata per conquistare un posto nella finale prevista meno di un’ora dopo.

Dove vedere Jacobs in tv e streaming

Le gare dei 100 metri maschili con Marcell Jacobs ai Campionati Italiani Assoluti saranno trasmesse in diretta televisiva, gratuitamente e in chiaro, su Rai Sport HD.

Sarà inoltre disponibile la diretta streaming gratuita attraverso la piattaforma RaiPlay.

Diretta tv: Rai Sport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Tutta l’attenzione sarà rivolta alle condizioni del campione olimpico e al cronometro, in vista dell’appuntamento europeo di agosto.