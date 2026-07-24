Trofeo Nino Benvenuti, stasera il grande pugilato a Pordenone: diretta su Italia Boxe TV

Dalle ore 18.00 Piazza XX Settembre ospiterà due match professionistici e una decina di incontri di pugilato olimpico. L’intera serata sarà trasmessa sul canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il grande pugilato torna nel cuore di Pordenone con il Trofeo Nino Benvenuti. L’appuntamento è per questa sera, venerdì 24 luglio, in Piazza XX Settembre, con diretta a partire dalle ore 18.00 su Italia Boxe TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

La manifestazione, inserita nella serata “Sul Ring della Cultura – Boxe, Valori e Comunità”, proporrà al pubblico una decina di incontri di pugilato olimpico e due match professionistici.

I due incontri professionistici

Il programma professionistico vedrà salire sul ring Samuele Sanzone, della ASD Celano Boxe, e Raffaele Manzo, della ProFighting N.C., protagonisti del confronto nella categoria dei pesi Welter.

Nei Superwelter si affronteranno invece Simone Semucci, della ASD Gladiator, e Soheyb Ait Hadda, della Boxe Nichelino.

I due incontri saranno validi per il Trofeo Nino Benvenuti, intitolato a uno dei più grandi campioni della storia del pugilato italiano.

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Una decina di match di pugilato olimpico

La serata sarà completata da circa dieci incontri di pugilato olimpico, che accompagneranno il pubblico verso i due confronti professionistici.

Il ring allestito in Piazza XX Settembre porterà così la boxe in uno dei luoghi più rappresentativi di Pordenone, con un programma dedicato sia ai giovani pugili sia agli atleti già impegnati nel circuito professionistico.

La manifestazione è organizzata dalla Pugilistica Pordenonese con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Pordenone e della Federazione Pugilistica Italiana – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia.

Dove vedere il Trofeo Nino Benvenuti

Il Trofeo Nino Benvenuti sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 18.00 su Italia Boxe TV, il canale tematico dedicato al pugilato disponibile sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Gli appassionati potranno quindi seguire l’intero programma della serata, dagli incontri di pugilato olimpico ai due match professionistici previsti sul ring di Piazza XX Settembre.