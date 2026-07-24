Scherma, qualificazioni Hong Kong: gli sciabolatori strappano il pass per i Mondiali

L’Italia brilla alle qualificazioni di Hong Kong: niente turni preliminari, gli sciabolatori vanno nel tabellone principale ai Mondiali

L’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di scherma di Hong Kong si chiude con un trionfo per i colori azzurri nella sciabola maschile. La missione era chiara: portare più atleti possibili nel tabellone principale della prova individuale in programma lunedì.

E i quattro rappresentanti italiani, Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, l’hanno compiuta alla perfezione, calando un poker di qualificazioni che proietta grandi ambizioni sulla pedana asiatica.

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Pietro Torre è stato il protagonista della fase a gironi, chiudendo con un percorso immacolato di sei vittorie su sei assalti. Un risultato di eccellenza che gli ha garantito la testa di serie e il lusso di saltare i turni preliminari, presentandosi fresco agli ottavi.

La scherma italiana si conferma un’eccellenza nel mondo

Diverso il percorso per Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. I tre atleti hanno chiuso i gironi con cinque vittorie, mancando di poco la qualificazione diretta ma mantenendo alta la fiducia per gli spareggi. Saltato il primo turno preliminare, i tre azzurri hanno risposto con precisione.

Gallo ha travolto il canadese Olivier Desrosiers per 15-5. Bertini ha superato lo sciabolatore del Niger Evann Jean Abba Girault per 15-7; Neri ha regolato lo spagnolo Oscar Fernandez Blanco con un netto 15-9.

Un venerdì d’oro che accende le speranze di tutto il movimento. Mentre da questa notte iniziano le assegnazioni delle prime medaglie con fioretto maschile e spada femminile, la sciabola azzurra ha già piantato la sua bandiera, pronta a lottare duramente per il podio mondiale.