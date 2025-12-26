Cambia tutto all’improvviso, Sinner ha già scelto la data: Alcaraz avvisato

Jannik Sinner è estremamente concentrato per la preparazione alla prossima stagione di tennis: occhi puntati su una data in particolare.

Jannik Sinner è un giocatore di tennis veramente straordinario. Questo gli viene riconosciuto praticamente in tutto il mondo, dentro e fuori dal campo. Certo, non è l’unico a meritarsi questa considerazione; anche Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo, dimostra ogni partita e torneo in cui è presente tutto il suo valore dal punto di vista sportivo.

Entrambi rappresentano allo stato attuale il meglio del meglio che il tennis ha da offrire in questo preciso periodo storico, e proprio per questa ragione da tutti e due ci aspettiamo grandissime cose anche nel 2026.

E a proposito di Jannik Sinner, sembra proprio che ci sia una grande novità da tenere in considerazione in riferimento all’altoatesino. Dopo ben quattro anni, il tennista azzurro ha deciso di apportare una modica, e di farlo in una determinata data.

Sinner ha deciso: scelta la data, è una grande novità

Ci riferiamo alla racchetta, che dopo quattro anni cambia design. Stiamo parlando della nuova racchetta di Jannik Sinner, una Head Speed MP di colore nero e bianco, caratterizzata da un piatto corde da 100 pollici quadrati e un reticolo corde 16×19. Il design, come dicevamo, è cambiato notevolmente. Appare più essenziale, minimalista e tecnico rispetto alla precedente racchetta, anche se non sappiamo ancora quali sono le innovazioni tecnologiche della Head Speed MP.

Queste ultime verranno svelate a inizio gennaio, in particolare il 15 gennaio 2026 in vista del lancio mondiale di questa racchetta. E così, è arrivato il momento della ‘pensione’ per il modello del 2022 che ha regalato tante gioie e soddisfazioni a Sinner, a partire dal primo torneo Major conquistato fino ai successi di Australian Open, Wimbledon e ATP Finals 2025. Già nell’esibizione del 10 gennaio 2026 a Seul potrebbe impugnare la nuova racchetta, e farlo proprio contro Carlos Alcaraz.

Il grande avversario spagnolo sarà contro ogni probabilità anche nel 2026 l’avversario principale di Jannik Sinner nella corsa ai tornei del Grande Slam e al primo posto in classifica mondiale, quindi anche il match esibizione che avrà luogo in Corea del Sud può rappresentare un ottimo test dal punto di vista agonistico. Anche perché non sarà una partita da prendere troppo alla leggera; quando c’è Carlos Alcaraz di mezzo, difficilmente Sinner non dà il massimo, e vale lo stesso per il fuoriclasse spagnolo che guida i confronti diretti 10 a 6.