Festa del Cross a Selinunte su Atletica Italiana TV: Battocletti è ancora regina, i gemelli Zoghlami firmano una doppietta storica

Nel parco archeologico di Selinunte, tra i templi affacciati sul mare, la 25enne trentina delle Fiamme Azzurre conquista il sesto titolo italiano consecutivo di corsa campestre con un finale devastante. Osama Zoghlami si prende il suo primo oro nel cross lungo, il fratello gemello Ala fa cinque nel corto e festeggia con il piccolo Noah. Tutto in diretta streaming su Atletica Italiana TV.

C’è una cornice che vale già da sola il prezzo del biglietto. Il parco archeologico di Selinunte, con i suoi templi millenari affacciati sul Mediterraneo, ha ospitato per la prima volta i Campionati Italiani assoluti di corsa campestre — la Festa del Cross — regalando all’atletica italiana una giornata memorabile, trasmessa in diretta streaming su Atletica Italiana TV. E sul palcoscenico più suggestivo che si potesse immaginare, a brillare di più sono stati i soliti noti: Nadia Battocletti e i gemelli Zoghlami.

Battocletti, sesta meraviglia tra i templi di Selinunte

Sei come i titoli europei conquistati negli ultimi sette anni. Sei come le perle di fila alla Festa del Cross. Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) non si ferma e, a tre giorni dal record italiano indoor dei 3000 metri a Liévin, aggiunge un’altra gemma alla sua già straordinaria bacheca, portando a casa il sesto titolo consecutivo di campionessa italiana assoluta di corsa campestre.

La strategia è quella di sempre: gestire nei primi sei chilometri a contatto con le avversarie, poi accendere il turbo quando suona la campana dell’ultimo giro. Il cambio di passo è devastante, la gara si trasforma in una processione e sul traguardo ad attenderla ci sono il presidente della FIDAL Stefano Mei e il consigliere federale Totò Gebbia, pronti a sventolare con lei una bandiera tricolore con la scritta “amuniiii”, omaggio alla terra siciliana che ha accolto l’evento per la prima volta. Il tempo finale è 27:31 sugli 8 km di falsopiano. Alle sue spalle Elvanie Nimbona (Caivano Runners) in 27:59 e Nicole Reina (Caivano Runners) in 28:21.

“Mi sono tanto divertita — racconta Battocletti al traguardo, prima di essere travolta dall’affetto di centinaia di giovanissimi in cerca di un selfie — Il paesaggio è magico e non vorrei mai smettere di ammirare queste meraviglie. Per me la Festa del Cross è come tornare bambina. Ci tengo sempre a essere qui e a vedere l’entusiasmo di tantissimi ragazzi e ragazze.” La prossima tappa è il Mondiale di cross a Torun, in programma tra il 20 e il 22 marzo.

I gemelli Zoghlami: doppietta storica in casa

La Sicilia è casa loro, e a Selinunte si è capito benissimo. I gemelli Ala e Osama Zoghlami, cresciuti sportivamente a Palermo sotto la guida del tecnico Gaspare Polizzi, hanno regalato una doppietta che resterà nella storia dell’atletica italiana.

Ala (Fiamme Oro) apre le danze nel cross corto da 3 km: è il suo quinto titolo negli ultimi sei anni, conquistato al termine di una volata spettacolare con Sebastiano Parolini (8:37) e Giovanni Gatto (8:38). Sul traguardo urla “a casa mia!” mostrando cinque dita, e poi corre ad abbracciare il figlioletto Noah, otto mesi, tenuto in braccio dalla mamma Chiara Milardi ai bordi del percorso. “Passando vicino al tempio ho visto la folla e ho detto ‘dai, accendiamoci’. Volevo regalare questa vittoria al piccolo Noah e ce l’ho fatta.”

Quattro ore dopo tocca al fratello Osama (Aeronautica) nel cross lungo da 10 km: è il suo primo titolo in questa distanza, arrivato proprio in Sicilia davanti a un pubblico che comprendeva la madre, una nipote e una cugina. Chiude in 30:49, precedendo Konjoneh Maggi (31:01) e Marco Fontana Granotto (31:19). “Ho guardato la gara di Ala in streaming e ho pensato che sarebbe stato bellissimo portare un altro titolo a casa”, racconta commosso. Detto, fatto.

Gli altri titoli di giornata

Tra le donne del cross corto si impone Melissa Fracassini (Atl. Arcs Cus Perugia) in 10:08, davanti a Chiara Munaretto (10:10) e Arianna Algeri (10:13). Per la perugina è la seconda maglia tricolore nel giro di ventiquattr’ore, dopo il successo con la staffetta del giorno precedente.

Tra i juniores maschili trionfa Vittore Borromini (Toscana Atletica/Carabinieri) in 25:33 sugli 8 km, mentre al femminile sui 6 km è Mimosa Miari Fulcis (Atl. Dolomiti Belluno) ad aggiudicarsi il titolo in 21:33. Negli allievi Federico Giardiello (Atl. Gavirate) si conferma dominante chiudendo in solitaria i 5 km in 14:31, mentre tra le allieve vince Yasmine Lazouzi (Atl. Mondovì) in 14:26. Tra i cadetti oro a Francesco Calamai (Atl. Calenzano) in 9:29, tra le cadette ad Alice Perilli (Fiamme Gialle Simoni) in 6:51.

