Europei Cadetti Tbilisi 2026: doppio oro per fiorettiste e sciabolatrici, spadisti di bronzo

Italia scatenata nelle gare a squadre Under 17: suona due volte l’Inno di Mameli in Georgia

È una domenica tutta azzurra a Tbilisi. Nella terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026, dedicata all’avvio delle gare a squadre Under 17, l’Italia conquista due medaglie d’oro e un bronzo, firmando una prestazione straordinaria.

Sul gradino più alto del podio salgono le fiorettiste e le sciabolatrici, mentre gli spadisti chiudono con uno splendido terzo posto.

Le fiorettiste d’oro

Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi riportano l’Italia sul tetto d’Europa nel fioretto femminile.

Percorso autoritario per le azzurrine:

Ottavi: 45-19 alla Gran Bretagna

Quarti: 45-29 alla Repubblica Ceca

Semifinale: 45-25 alla Turchia

In finale contro la Polonia, l’Italia reagisce anche nei momenti di difficoltà e chiude 45-40, conquistando il titolo europeo. Per Fattori, Molteni, Pasqualino e Picchi il riscatto dopo la medaglia sfiorata nell’individuale.

Sciabolatrici dominatrici

Vittoria Mocci, Anna Torre, Vittoria Fusetti e Matilde Reale dominano la sciabola femminile.

Testa di serie numero uno, l’Italia supera:

Romania 45-25

Germania 45-31 in semifinale

In finale contro la Turchia arriva un netto 45-27 che certifica un dominio impressionante: nessuna squadra è riuscita ad andare oltre quota 31 contro le azzurre.

Per Mocci, Torre e Fusetti è conferma rispetto allo scorso anno, mentre Matilde Reale firma il suo primo titolo continentale Under 17.

Spadisti di bronzo

Bronzo prezioso per il quartetto composto da Pietro de Gaetano, Andrea Bossalini, Gabriele Giovita e Valentino Monaco.

Il cammino:

Ottavi: rimonta contro la Turchia, 41-35

Quarti: 45-38 alla Germania

Semifinale: sconfitta 45-33 contro Israele

Nella finale per il terzo posto contro la Germania, l’Italia reagisce con carattere, nonostante l’infortunio alla spalla di Giovita. Monaco prende il suo posto e contribuisce alla vittoria che vale il podio.

Una medaglia di squadra, nel senso più pieno del termine.

Il programma di domani

Domani si chiuderà il programma Under 17 con le ultime tre gare a squadre:

Fioretto maschile: Di Martino, Guidi, Mancini, Pierucci

Spada femminile: Aina, Bianchi, De Donno, Quirini

Sciabola maschile: Avaltroni, Hirsch Butté, Sciullo, Tallarico

Europei Cadetti di sciabola femminile a squadre | Tbilisi (Georgia), 22 febbraio 2026

Classifica: 1. ITALIA (Vittoria Mocci, Anna Torre, Vittoria Fusetti, Matilde Reale), 2. Turchia, 3. Germania, 4. Francia

Europei Cadetti di fioretto femminile a squadre | Tbilisi (Georgia), 22 febbraio 2026

Classifica: 1. Francia, 2. Israele, 3. ITALIA (Pietro de Gaetano, Andrea Bossalini, Gabriele Giovita, Valentino Monaco), 4. Germania

Europei Cadetti di spada maschile a squadre | Tbilisi (Georgia), 22 febbraio 2026

Classifica: 1. ITALIA (Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino, Elena Picchi), 2. Polonia, 3. Francia, 4. Turchia

