USA oro nell’hockey a Milano Cortina 2026: Jack Hughes segna il golden gol, Canada battuto

Quarantasei anni dopo il leggendario Miracolo sul ghiaccio, gli Stati Uniti tornano sul tetto olimpico dell’hockey maschile. All’Arena Santa Giulia la finale più attesa dei Giochi si decide al supplementare: Hughes segna dopo 1’41” e manda in delirio una nazione intera.

L’attesa è finita. Quarantasei anni dopo il Miracolo sul ghiaccio di Lake Placid, gli Stati Uniti sono di nuovo campioni olimpici di hockey su ghiaccio. All’Arena Santa Giulia di Milano, gremita in ogni ordine di posto, la finale più attesa dei Giochi di Milano Cortina 2026 ha rispettato ogni aspettativa: una battaglia fisica e tecnica ai massimi livelli, decisa soltanto al golden gol, con il Canada che si arrende 2-1 dopo i tempi regolamentari.

Il golden gol di Jack Hughes

Nei sessanta minuti regolamentari le due squadre si sono equivalse, chiudendo sull’1-1 e mandando la finale al supplementare. Poi, dopo appena 1 minuto e 41 secondi di overtime, è arrivato il momento che gli appassionati americani aspettavano da quasi mezzo secolo: Jack Hughes, 24 anni, centro dei New Jersey Devils, ha trovato il guizzo vincente che ha consegnato l’oro agli Stati Uniti. Un gol che passerà alla storia, segnato dal giocatore più atteso della vigilia nella partita più importante.

Una finale all’altezza della storia

La gara ha risposto a tutto ciò che ci si poteva aspettare da un confronto di questa portata. Scontri fisici, intensità altissima, schermaglie verbali — ma nessuna rissa, a differenza di quanto la NHL consente abitualmente — e un livello tecnico che ha reso questa finale un autentico spettacolo globale. Il match più atteso dei Giochi ha chiuso il programma olimpico nel modo migliore possibile.

Il peso della storia: 46 anni di attesa

Per gli Stati Uniti è il terzo oro olimpico nella storia dell’hockey maschile. Il conto complessivo resta a favore del Canada — nove titoli contro tre — ma il digiuno americano durava dal lontano 1980, quando una squadra di universitari sconfisse l’Unione Sovietica in piena Guerra Fredda in quello che è rimasto impresso nell’immaginario collettivo come il “Miracle on Ice”. Quel trionfo avvenne esattamente il 22 febbraio, la stessa data in cui oggi gli USA hanno alzato nuovamente il trofeo olimpico. Una coincidenza che nessun appassionato di hockey dimenticherà facilmente.

